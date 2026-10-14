Celac pide considerar a América Latina y el Caribe para la Secretaría General de ONU

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) realizó este martes un llamado para que se considere a un representante de América Latina y el Caribe para ocupar la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirmando que «ha llegado el momento» de que la región pueda asumir esa responsabilidad.

En una declaración difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, país que ejerce la presidencia pro tempore del bloque durante 2026, se explica que esto iría en «coherencia con el principio de balance geográfico equitativo y con el fortalecimiento de la diversidad en la conducción de la organización».

«En estos momentos definitorios del proceso de selección de la persona que ocupará el cargo de secretario general de las Naciones Unidas, los Estados miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) entienden oportuno ratificar que ha llegado el momento de que una persona nacional de América Latina y el Caribe asuma la responsabilidad de ocupar dicho cargo», enfatizó.

Además, recalcó que el nombramiento de una persona de la región contribuirá a promover un «sistema internacional más inclusivo y representativo, así como a fortalecer las Naciones Unidas sobre la base del firme apego de la región a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y nuestra histórica contribución a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible y el respeto a los derechos humanos».

La Celac acotó que las candidaturas presentadas por Estados de América Latina y el Caribe cuentan con las cualidades requeridas para dirigir la organización y han pasado por el «exhaustivo escrutinio público», enfrentándolo con solvencia durante este año.

«En este sentido, reiteramos nuestro llamado respetuoso al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que esta posición regional sea debidamente considerada en el marco de este proceso», expresaron los países miembros.

Las candidaturas al cargo por la región incluyen a Rebeca Grynspan de Costa Rica, Rafael Mariano Grossi de Argentina, María Fernanda Espinosa Garcés de Ecuador, entre otros. La expresidenta chilena Michelle Bachelet se postuló, pero posteriormente se retiró del proceso.