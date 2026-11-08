Choque de trenes en provincia egipcia de Giza deja siete muertos y 112 heridos

El Ministerio de Salud de Egipto informó este domingo que siete personas murieron y otras 112 resultaron heridas en un accidente ferroviario en la región de Al Ayat, provincia de Giza, luego de que dos trenes de pasajeros colisionaran y varios vagones se descarrilaran.

El ente aclaró que las cifras podrían seguir aumentando hasta que finalicen las labores de rescate, reseñó EFE.

El accidente ocurrió en la carretera agrícola El Cairo-Asuán, cerca del cruce de Gerza, en el tramo ferroviario que abarca las estaciones de Kafr Ammar y Al Raqqa.

Unas 72 ambulancias se desplegaron para las operaciones de transporte y evacuación de los heridos, de los cuales 72 fueron trasladados al Hospital Al Wasta, 33 al Hospital Al Ayyat y siete al Hospital Atfih.

La institución también precisó que 45 heridos recibieron el alta, mientras que otros están en tratamiento por lesiones como «contusiones y abrasiones en el tórax y las costillas, así como fracturas en extremidades, pelvis y vértebras, además de laceraciones en la cabeza y rostro».

Por su parte, la compañía Ferrocarriles Nacionales de Egipto publicó un comunicado para explicar que el siniestro se produjo cuando el tren número 134, correspondiente al servicio ‘Tahya Misr’, que cubría el trayecto entre Giza y Fayum, colisionó con la parte trasera del tren número 2010, que hacía el recorrido entre El Cairo y Asuán.

Protección Civil, equipos de emergencia ferroviaria y fuerzas de seguridad se trasladaron hasta el lugar del siniestro, que fue acordonado para facilitar las operaciones de rescate.

A su vez, la empresa ferroviaria envió grúas y equipos especializados para retirar los restos del accidente, desplazar los vagones afectados y restablecer la circulación ferroviaria en ambos sentidos de la línea El Cairo-Asuán.

La Fiscalía egipcia abrió una investigación para esclarecer las circunstancias y las causas de la colisión mediante la intervención de especialistas técnicos.

El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, expresó en sus redes sociales que ordenó a las autoridades competentes proporcionar la atención médica necesaria a las víctimas y agilizar la investigación de las circunstancias del accidente, así como que «exijan responsabilidades a quienes resulten negligentes».