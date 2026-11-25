El viernes 13 de este mes, poco después de mediodía, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, sorpresivamente, anunció la suspensión de todos los despegues en todo el territorio nacional, debido a “circunstancias extraordinarias derivadas de problemas de comunicación que afectaron a todos los centros de control de tráfico aéreo”.

La suspensión de vuelos en tierra, que duró poco más de 4 horas, fue la más larga interrupción de este tipo desde la ocurrida a consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001, causando más de 8.500 retrasos y cerca de 8.000 cancelaciones de vuelos solo el viernes, con efectos que se prolongaron durante todo el fin de semana, mientras unos 3.500 aviones permanecían en el aire; muchos de los cuales fueron desviados, otros continuaban hacia sus destinos y decenas de miles de pasajeros se quedaban varados en los aeropuertos estadounidenses.

Esa misma noche, en rueda de prensa, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, declaró que “nos llevará algo de tiempo resolver las consecuencias de lo ocurrido esta tarde” y al día siguiente atribuyó la avería a las labores de reemplazo de un viejo cable de cobre y apuntó que investigarían si el incidente se debió a la incompetencia de la empresa encargada de esas mejoras, L3Harris, o a defectos de los equipos, y agregó que el sistema de comunicaciones del control de tráfico aéreo era extremadamente antiguo y se sobrecargó en el momento en que la mencionada compañía realizaba labores de mantenimiento para sustituir un cable de cobre de un enrutador por otro de fibra óptica, cuando se saturaron otros sistemas.

Solo horas antes del hecho, el mismo Duffy había declarado que ese sistema de control aéreo estaba obsoleto.

Diskettes. Desde hace años, se han venido haciendo advertencias sobre la caducidad de la infraestructura de la FAA.

Según la cadena CNN, distintos informes de supervisión gubernamental han demostrado la caducidad de esas infraestructuras, originando situaciones como la del viernes 13.

“Sabemos desde hace muchos años que el sistema está anticuado. Gran parte de lo que hay allí podría remontarse casi a la Segunda Guerra Mundial. Hasta hace pocos meses seguíamos trabajando con diskettes”, declaró a ese medio Margaret Wallace, una profesora adjunta de gestión de aviación en el Instituto de Tecnología de Florida.

La misma cadena menciona un informe en septiembre de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés), en el cual se advierte que “la FAA podría estar priorizando la rapidez sobre los costos y las interrupciones del tráfico aéreo”, puntualizando que “si estos riesgos se materializan, la FAA tendría que seguir dependiendo de sistemas gravemente obsoletos y propensos a fallos, lo que derivaría en más retrasos de vuelo e incidentes de seguridad”.

Para el momento de la suspensión de los vuelos la semana pasada, técnicos de la contratista L3Harris ejecutaban trabajos para sustituir el antiguo cableado de cobre por redes de fibra óptica, cuando, en la transición de uno de los circuitos en un centro de datos clave, un enrutador defectuoso o mal configurado comenzó a inundar la red con miles de solicitudes de conexión de manera simultánea.

Keith Mackey, un reconocido analista de aviación y exinvestigador de seguridad aérea, en declaraciones a CTV News explicó que la suspensión de los vuelos fue correcta ante la incertidumbre técnica. “No fue fácil determinar exactamente qué había sucedido y si no entiendes el problema, no puedes corregirlo”, apuntando que el sistema tiene entre 30 y 50 años de antigüedad, como ya se ha venido advirtiendo, y que “esto no es un hecho nuevo, es simplemente uno de mayor escala con el que lidiar”.

La batalla entre el gobierno y el Congreso por los fondos

El gobierno de Donald Trump ha aprovechado la situación para insistir en la necesidad de que el Congreso le asigne más fondos para la modernización de los equipos de la Administración Federal de Aviación (FAA). El mismo mandatario y su secretario de Transporte, Sean Duffy, lo han venido diciendo desde ese momento.

Sean Duffy. FOTO: AFP

De hecho, el jueves 12, un día antes del incidente, este funcionario y el director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés), Russell Vought, habían enviado al Congreso una carta solicitando 30.100 millones de dólares: 10.100 millones para modernizar sistemas de telecomunicaciones y automatización del control aéreo; 10.000 millones para torres de control e infraestructura aeroportuaria y 10.000 millones para un programa piloto de sustitución de terminales aéreas.

Tras la suspensión, enviaron una nueva solicitud por 50.000 millones de dólares, es decir, un incremento de 20.000 millones, lo que de inmediato generó reacciones de rechazo entre distintos congresistas.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Tune, aun siendo de la misma tolda que el presidente Donald Trump, junto con otros de sus colegas recordó que ya habían aprobado 12.500 millones para la modernización, miles de los cuales no se han ejecutado.

Cierre por atentados del 11-S es uno de los precedentes

Antes de la interrupción inesperada de los vuelos el viernes 13 de este mes, solo había un par de precedentes similares en Estados Unidos: el de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó el aterrizaje inmediato de todas las aeronaves que se encontraban en el aire y el desvío de los vuelos internacionales hacia Canadá y México.

Más de 4.500 vuelos se encontraban activos en ese momento, en una mañana despejada, apta para volar, cuando la agencia recibió informaciones sucesivas del impacto de dos aviones contra las torres del World Trade Center, también conocidas como las Torres Gemelas de Nueva York.

Tras los ataques, a las 9:37 am la FAA ordenó el aterrizaje de todas esas aeronaves y para las 12:16, tres horas y media después de los atentados, todos los vuelos comerciales y privados ya estaban en tierra.

Una de las torres gemelas arde.

El 26 de agosto de 2008, un fallo en el software durante una actualización en el centro de procesamiento de planes de vuelo de Atlanta obligó a redireccionar todo el tráfico al centro de respaldo en Salt Lake City. La sobrecarga tumbó también el sistema secundario, por lo cual la FAA se vio forzada a procesar manualmente miles de planes de vuelo, paralizando cientos de despegues en la costa este y el medio oeste.