El Comité de Asuntos Exteriores del Capitolio informó que para el próximo 1 de diciembre se tiene prevista la comparecencia a puertas cerradas del cofundador de Nvidia, Jensen Huang, por el supuesto caso de espionaje en el que se ha visto envuelto.

De acuerdo con un despacho de la agencia de noticias EFE, Huang accedió a responder a preguntas de los legisladores de la Cámara de Representantes en una comparecencia sobre amenazas para la seguridad nacional después de haber dimitido a causa del supuesto caso de espionaje.

«Esperamos escuchar a Jensen Huang y Tim Teter sobre su papel sobre una posible violación de nuestra seguridad nacional», declararon los representantes Brian Mast, John Moolenaar y Rick Crawford, presidentes de los comités, en un comunicado citado por la agencia de noticais.

Para los legisladores, el pueblo estadounidense necesita «respuestas sobre el papel del Sr. Huang y de Nvidia al permitir que agentes peligrosos de la República Popular China accedieran a nuestros chips más avanzados, así como sobre el papel de un posible agente de inteligencia chino en este escándalo».

De acuerdo con el despacho de la agencia de noticias, Huang admitió «la responsabilidad de sus errores» y dijo que quiere recuperar su cargo si el Consejo así lo desea.

«Si el Consejo de Administración decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la empresa y Estados Unidos, sería un honor atender estas peticiones y volver como director ejecutivo», aseguró Huang quien presentó su renuncia la semana pasada como consejero delegado de Nvidia.

Cabe recordar que a inicios de noviembres, ya los legisladores habían solicitado Huang, los protocolos de seguridad de Nvidia frente al espionaje de adversarios extranjeros y sobre su relación con la exejecutiva de Megaspeed Alice Huang, investigada en Estados Unidos y Singapur por el supuesto contrabando de dichos chips a China

De acuerdo con el despacho, la empresa de centros de datos con sede en Singapur habría obtenido acceso a los chips de Nvidia, cuya exportación a China está prohibida por la legislación estadounidense.