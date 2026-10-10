Copa Airlines reanuda vuelos en el Aeropuerto de Tocumen

Tras la reanudación de las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, luego de los movimientos sísmicos registrados este viernes en Panamá, Copa Airlines informa que ha reactivado sus vuelos, según informó la aerolínea en nota de prensa.

En ese sentido, dará prioridad al retorno a Panamá de los vuelos que fueron desviados a aeropuertos alternos y advierte que podrían presentarse demoras y ajustes en los itinerarios.

Para brindar flexibilidad a los pasajeros que hayan sido afectados, Copa Airlines ha establecido los siguientes lineamientos:

• A boletos emitidos hasta el 9 de octubre de 2026.

• Para viajes programados para el 9 y 10 de octubre de 2026, en cualquier ruta operada por Copa Airlines.

• Permite realizar cambios sin cargo por cambio ni diferencia de tarifa.

• Los viajes podrán reprogramarse hasta el 31 de octubre de 2026.

• Los pasajeros pueden gestionar sus cambios a través de la sección Mis Viajes en copa.com.

Como alternativa, los pasajeros podrán cancelar su viaje y recibir un crédito por el valor de su boleto para utilizarlo posteriormente. Esta opción deberá gestionarse a través del Centro de Llamadas.

Copa Airlines recomienda verificar el estado del vuelo antes de dirigirse al aeropuerto. La aerolínea comunicará oportunamente cualquier actualización que pueda afectar sus operaciones.

«Agradecemos la comprensión de nuestros pasajeros mientras trabajamos para restablecer completamente la operación», concluye el comunicado.