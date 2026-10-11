Crisis de vivienda lleva a España a elecciones

La terrible crisis de vivienda que atraviesa España desde hace décadas tuvo uno de sus puntos de inflexión a comienzos de esta semana, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el adelanto de las elecciones para el 29 de noviembre, después de que el viernes 2 la plenaria del Congreso rechazara los dos decretos reales que presentó tratando de buscar una solución a la severa situación que por falta de un hogar propio enfrentan entre 12 y 13 millones de personas en ese país.

El viernes, tal y como se esperaba, el Parlamento rechazó los decretos que ya había presentado el mandatario con 178 votos en contra y 172 a favor en el primero y 184 negativos por 166 positivos en el segundo, algo que se suponía desde la noche del jueves, cuando Junts per Cataluña, un partido independentista de centroderecha, se negó a aprobarlos planteando al gobierno la redacción de un nuevo texto fundamentado en su propia propuesta.

Ya se sabía que el conservador Partido Popular y el ultraderechista Vox también lo negarían, mientras que las toldas de izquierda, Psoe y Sumar, que forman parte de la coalición gubernamental, le dieron su respaldo.

De inmediato se agudizaron las protestas, que habían tomado calor desde que el 23 de septiembre la octogenaria Maricarmen Abascal fue desalojada de un apartamento que había sido su hogar durante más de siete décadas, al no poder cancelar el excesivo aumento del alquiler impuesto por la empresa propietaria.

Todo eso puso sobre el tapete el que parecía un inminente adelanto de las elecciones, sobre el cual Pedro Sánchez prometió tomar una decisión durante el fin de semana, como efectivamente lo hizo.

Al hacer su anuncio el lunes, sostuvo que ya era hora de que los españoles decidieran si se sumaban “a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna” o se apuntaban por continuar “siendo un baluarte de apertura y justicia social”, si quieren que “nuestro país retroceda o continúe avanzando”, recalcó.

El martes, volvió a presentar los decretos, con algunas modificaciones, insistiendo en medidas para la protección de los más vulnerables, para que sean debatidos y probablemente aprobados al menos uno, por la Diputación Permanente, que sustituye al Parlamento al ser disuelto por la convocatoria a las elecciones.

“Sánchez escoge este momento porque posiblemente es el mejor momento, ya que el tema de la vivienda sitúa (…) el debate electoral en unos términos muy favorables a la idea del Psoe”, analizó Oriol Bartameus, profesor de ciencia política de la Universidad Autónoma de Barcelona, citado por la agencia AP.

Recalcó que Sánchez “ha entendido que puede plantear las elecciones en unos términos muy clásicos, entre la izquierda y la derecha”.

Crisis. La grave situación de la vivienda en España y de los desahucios que ha conllevado es de larga data, aunque se acentuó entre 2008 y 2014, durante la gran crisis de ejecuciones hipotecarias, mientras el desempleo se disparaba e impedía a miles de familias cumplir con sus cuotas hipotecarias.

En ese momento, tanto la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria daban prioridad al cobro por parte de las entidades bancarias sin contemplar la entrega de las casas para saldar la deuda, por lo cual no solo perdían su hogar, sino que además mantenían su endeudamiento a veces impagable.

Tras algunas reformas legales, la suspensión de cláusulas abusivas y los rescates bancarios, en 2015 descendieron las ejecuciones de hipotecas sobre viviendas, pero trasladándose al mercado de alquileres, aumentando radicalmente el precio de los mismos, por lo cual la gran mayoría de los desalojos comenzaron a practicarse por la falta de pagos o finalizaciones de contrato. El debate ahora se acentúa ahí, combinado con la falta de viviendas asequibles.

Los decretos presentados por Pedro Sánchez en el Congreso

La grave situación por la falta de vivienda y los abusivos precios de los alquileres llevó al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a presentar ante el pleno del Congreso dos decretos que fueron rechazados el viernes 2 del corriente mes por los partidos de la derecha PP, Vox, a los que se sumó Junts per Cataluña.

Pero, ¿qué contenían esos instrumentos legales denegados por la mayoría parlamentaria? Entre sus principales propuestas estaban la prórroga de los contratos de alquiler, con una extensión de hasta dos años para los inquilinos que estuvieran al día con sus pagos.

Al mismo tiempo, los decretos limitaban los incrementos de las rentas, buscaban fijar criterios claros sobre los plazos de finalización de culminación y renovación de contratos, así como regular los supuestos en los cuales podían apoyarse los propietarios para recuperar sus inmuebles.

Además, planteaban medidas orientadas a evitar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad (en un contexto marcado por la emergencia habitacional y protestas ciudadanas). Con ligeras modificaciones, fueron presentados de nuevo el martes por Sánchez, ahora a los integrantes de la Diputación Permanente, al disolverse el Parlamento tras la convocatoria a elecciones.

Pedro Sánchez. foto:efe

Maricarmen: una jubilada que se convirtió en símbolo

Seguramente, sin llegar a imaginárselo en su larga existencia, la señora Maricarmen Abascal, una madrileña jubilada de 87 años, se convirtió en el símbolo de luchas de quienes padecen los inhumanos desahucios en España, desatando a la vez una tormenta política que todavía no termina.

La dama, que se movilizaba en silla de ruedas, fue obligada a abandonar la vivienda que había habitado durante más de 70 años, al no poder cancelar los 2.650 euros (3.000 dólares) de arrendamiento mensual del inmueble, luego de que la empresa propietaria, Urbagestión, se lo incrementara en 275%.

Su desalojo del apartamento ubicado en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en Madrid, después de cuatro intentos previos y una larga batalla legal sobre la duración de la renta antigua, se produjo el 23 de septiembre en medio de fuertes protestas que todavía no han cesado, con una acampada en la Puerta del Sol, generando una amplia repercusión política, mediática y social en toda la nación ibérica.

Abascal debió ser hospitalizada hasta que el 29 de septiembre su abogada, Beatriz Duro, anunció en rueda de prensa que había llegado a un acuerdo con la empresa mediante el cual su clienta podía regresar a su hogar, pero lamentablemente no pudo hacerlo, porque falleció el pasado miércoles.