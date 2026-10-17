Cuba aboga por un orden internacional justo y equitativo para erradicar la pobreza

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, abogó por la transformación del sistema multilateral frente a los indicadores actuales de desigualdad planetaria. A través de un pronunciamiento en sus redes sociales, el canciller citó las métricas recientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el retroceso en las metas de desarrollo social.

«Los esfuerzos encaminados para poner fin a la pobreza extrema en el mundo se han estancado, según el Informe de la ONU de 2026 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible», indicó Rodríguez en su cuenta de la red social X y agregó que, para la fecha, «alrededor de 826 millones de personas, el 10 por ciento de la población mundial, viven en pobreza extrema».

En su post, contrapuso la situación de vulnerabilidad social con los recursos destinados al sector de la defensa y la concentración de capitales en pocas manos.

«Mientras, el gasto militar mundial alcanzó 2.887 billones de dólares en 2025, undécimo año consecutivo de crecimiento. Los 12 milmillonarios más ricos del mundo acumulan más riqueza que la mitad más pobre de la población mundial», precisó.

Ante este escenario, el ministro exhortó a los Estados y organismos multilaterales a replantear las prioridades globales para la atención de los pueblos.

«En este Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, hacemos un llamado urgente a crear un nuevo orden internacional justo, equitativo y democrático, que proporcione el bien común y la prosperidad a todas las personas», concluyó el canciller cubano.