El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibió al doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a quien agradeció su visita a la isla y el respaldo ante las dificultades que enfrenta el sistema sanitario del país.

Según despacho de Prensa Latina, durante el encuentro, en el Palacio de la Revolución, el mandatario destacó la importancia de la presencia de la delegación de la OMS en un contexto que calificó de complejo para la nación, marcado —según expresó— por el recrudecimiento del bloqueo económico, el cerco energético y la política de máxima presión del Gobierno de Estados Unidos, factores que, afirmó, repercuten en la vida cotidiana de la población y particularmente en los servicios de salud.

Díaz-Canel compartió cifras sobre las principales afectaciones sanitarias. Informó que más de 100 mil personas se encuentran pendientes de intervenciones quirúrgicas, entre ellas unos 20 mil niños, debido fundamentalmente a las limitaciones energéticas y a la escasez de insumos y medicamentos.

Asimismo, señaló que más de 34 mil embarazadas no reciben toda la atención y el seguimiento requeridos, mientras más del 67 por ciento del cuadro básico de medicamentos presenta afectaciones. A ello se suman más de 10 mil pacientes con dificultades para acceder a tratamientos de radiología y otros 10 mil que necesitan hemodiálisis.

Díaz-Canel «Ningún apagón, ningún bloqueo apaga nuestra esperanza»

Pese a este escenario, el jefe de Estado reconoció la labor del personal médico y de enfermería, que continúa prestando servicios en medio de las interrupciones eléctricas y las limitaciones de transporte. «Ningún apagón, ningún bloqueo apaga nuestra esperanza», expresó.

Por su parte, Ghebreyesus agradeció la recepción y explicó que los intercambios sostenidos con las autoridades del Ministerio de Salud Pública le permitieron conocer los desafíos que enfrenta Cuba.

El titular de la OMS comentó también las visitas realizadas al Hospital Pediátrico William Soler y al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), instituciones en las que pudo apreciar los avances alcanzados por el país en el ámbito científico y sanitario.

En el encuentro participaron, por la parte cubana, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal; la viceministra de Relaciones Exteriores, Anayansi Rodríguez; y Mayda Mauri Pérez, presidenta del Grupo Empresarial BioCubaFarma.