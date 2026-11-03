Cuba sigue reformas reduciendo el Ejecutivo a 20 ministerios

El Gobierno de Cuba hizo oficial este lunes el anuncio de la reducción del Ejecutivo, dejando en 20 el número de ministerios existentes.

La resolución fue publicada en la Gaceta Oficial de la República bajo la denominación de Ley 186 “De Organización de la Administración Central del Estado”, para entrar en vigencia en los próximos seis días.

En el instrumento legal se anuncian los nuevos ministerios de Economía y Finanzas, Agricultura y Alimentación, Comercio e Inversión Extranjera, Ministerio de Cultura y Ministerio de Deportes y Recreación.

También estarán el de Educación, el de Educación Superior, Ciencia e Innovación, Energía y Minas, Industrias y Construcción e Información y Comunicación Social.

El Banco Central de Cuba (BCC) mantiene su rango como “un organismo de la Administración Central del Estado, dirigido por un ministro-presidente”. según la ley.

La normativa legal también establece que los ministros y el ministro-presidente tienen un plazo de 30 días continuos a partir de la entrada en vigencia para presentar a la firma del primer ministro, Manuel Marrero, los cronogramas de trabajo y un período de transición hasta de un año.