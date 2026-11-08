Cumbre climática mundial abre este lunes debates en Türkiye

Este lunes, en la ciudad de Antalya, ubicada al sur de Türkiye, comienza la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), un evento que reunirá, hasta el 20 de noviembre, a representantes gubernamentales, jefes de Estado y organizaciones internacionales.

Bajo el lema Conferencia del Futuro, Conferencia de Acción, el encuentro busca impulsar la cooperación entre las naciones y avanzar en la aplicación de medidas concretas frente a los desafíos ambientales y climáticos, refiere un despacho de Prensa Latina.

«La COP31 se centra en poner en práctica soluciones climáticas e impulsar una transición energética mundial que fomente el crecimiento económico, genere más empleos, fortalezca la seguridad alimentaria, mejore la salud y la seguridad de las personas, y garantice el acceso a energía limpia y asequible», refiere el portal web oficial de la cumbre mundial.

Para recibir a las delegaciones y desarrollar las actividades previstas, se acondicionó un complejo, organizado en dos espacios: la Zona Azul y la Zona Verde.

La primera, detalla el despacho de prensa, estará destinada a las negociaciones oficiales, encuentros de alto nivel y actividades de las delegaciones, así como un centro de prensa.

Por su parte, la Zona Verde concentrará exposiciones, iniciativas comunitarias y demostraciones tecnológicas relacionadas con la energía, la industria verde, las ciudades sostenibles y la cultura.

De igual forma, las autoridades turcas tienen preparado un despliegue de seguridad de aproximadamente 28.000 funcionarios de seguridad y una flota de 630 autobuses de bajas emisiones para facilitar la movilidad de los asistentes.

El dispositivo, señala la agencia de noticias, también incluye cinco centros médicos, siete ambulancias en servicio y dos unidades de reserva, además de 20 equipos móviles destinados a responder ante emergencias médicas.

Se espera que la Cumbre de Líderes Mundiales se desarrolle entre 11 y 12 de noviembre.

Cabe recorda que, en esta cumbre participarán, además, representantes del sector empresarial, jóvenes, científicos especializados en el clima, pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil.

De acuerdo con el portal web oficial, su participación permitirá compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas para fortalecer una acción climática mundial coordinada, colectiva e inclusiva.