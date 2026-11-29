El Ministerio de Cultura de Perú declaró este sábado en emergencia la fortaleza preincaica de Kuélap, conocida como el Machu Picchu del norte de Perú, para evitar daños y pérdidas tras las fuertes lluvias registradas en la nación suramericana.

De acuerdo con un despacho de la agencia de noticias EFE, las lluvias, provocadas por el fenómeno de El Niño, ya ha registrado inundaciones en zonas cercanas a la fortaleza, por lo que se declaró el estado de emergencia por un lapso de 90 días.

La resolución ministerial señala que el monumento afronta «una situación de vulnerabilidad frente a las lluvias intensas, con potenciales consecuencias que afecten su estabilidad y conservación».

Con esta resolución, se prioriza la intervención preventiva, «con mecanismos verificables de ejecución, supervisión y seguimiento».

De acuerdo con el diario El Peruano, entre las intervenciones prioritarias se encuentra la estabilización preventiva mediante la instalación de apuntalamientos metálicos en los puntos de conservación PC02, PC03 y PC04, ubicados en el lado suroeste del sector Fortaleza. Estos trabajos contribuirán a la estabilidad de los componentes arquitectónicos del complejo frente a las lluvias intensas.

Durante los 90 días se garantizará el acondicionamiento de las áreas de trabajo, la instalación de los sistemas, la supervisión, la verificación y el control técnico, los ajustes y el monitoreo inicial, así como promoverá la asignación de los recursos económicos necesarios para atender la situación de riesgo identificada.

Cabe recordar que el complejo de Kuélap se ubica en la provincia de Luya, del departamento de Amazonas y está inscrito en la Lista Indicativa del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, la Ciencias y la Educación (Unesco).