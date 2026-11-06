Demócratas obtienen más de 250 escaños en la Cámara de Representantes de EEUU

El Partido Demócrata habría obtenido más de 250 escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en las elecciones de mitad de mandato realizadas el pasado martes, superando con amplia mayoría los 218 que necesitaban para controlar esa instancia.

De acuerdo con las proyecciones de este jueves de los medios estadounidenses, como la cadena NBC, los demócratas terminarán el recuento con 259 de los 435 escaños de la Cámara Baja, frente a los 176 de los republicanos.

Por su parte, ABC prevé que los demócratas logren 251 escaños y que los republicanos queden con 162, con 22 pendientes de asignar. Además, CNN estima que el resultado final será 251 para los demócratas y 154 para los republicanos, con 30 aún por decidir.

Este resultado representa una contundente derrota para los republicanos, quienes perdieron el control de la Cámara de Representantes que mantuvieron en las elecciones de 2024, cuando ganaron 220 escaños frente a los 215 de los demócratas.

Las proyecciones también prevén que el Senado quede en manos del Partido Demócrata tras conseguir 54 de los 100 escaños, frente a los 44 de los republicanos, luego de imponerse en estados clave como Texas, Kansas e Iowa.

De concretarse la mayoría demócrata en ambas cámaras del Congreso, podrán llevar a cabo investigaciones ante posibles hechos de corrupción, conflictos de intereses y otras acciones del presidente Donald Trump y sus allegados.

La Cámara de Representantes cuenta con la facultad de iniciar un juicio político contra un mandatario, el denominado «impeachment», siendo el primer paso del proceso del Congreso para destituir a un funcionario de su cargo.

Asimismo, el Senado puede confirmar o bloquear los nombramientos del jefe de Estado para el gabinete y el Poder Judicial.

Posible impeachment contra el secretario de Guerra

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, hizo referencia a los llamados realizados para que dimita tras la victoria de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato.

Se pronunció tras las declaraciones del congresista republicano Thomas Massie, quien manifestó que promoverá en la Cámara de Representantes una votación sobre su destitución la próxima semana.

«Un diputado derrotado y descontento, junto con todos sus aliados demócratas, también ha presentado falsos artículos de juicio político contra este servidor», aseveró.

En septiembre pasado, Massie presentó ocho cargos para una moción de juicio político contra Hegseth, acusándolo de desafiar al Congreso y mantener de manera ilegal las operaciones militares estadounidenses contra Irán, entre otros hechos.