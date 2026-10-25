Desplazados en Yemen llegaron a 268.000

Más de 268.000 personas se han visto obligadas a desplazarse de sus hogares en Yemen, sobre todo desde septiembre, debido a la intensificación de los combates entre los hutíes y la coalición que lidera Arabia Saudita.

Esto lo refleja un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el cual se añade que a este número deben sumarse los más de 3.800 yemeníes, la mitad niños, que han cruzado el mar Rojo en busca de refugio en Yibuti.

De acuerdo con el documento, la mayoría de quienes han abandonado sus hogares son provenientes de las zonas del sur de ese país, especialmente de ciudades como Adén, en la cual los desplazados son unos 42.000, y Lahj, que cuenta con cerca de 67.000.

“La magnitud y rapidez de estos desplazamientos deja a las familias en una situación de desesperante necesidad”, explicó el jefe de misión de la OIM en ese país, quien dijo que requieren de 30 millones de dólares para atenderlos.