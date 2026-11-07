Desplegarán de nuevo a 70.000 policías este sábado por manifestaciones en Francia

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció que serán movilizados nuevamente unos 70.000 policías y gendarmes en todo el país con el objetivo de vigilar las manifestaciones convocadas para este sábado por organizaciones sindicales, estudiantiles y los chalecos amarillos, en medio de una crisis política.

Durante una rueda de prensa este viernes en París, el funcionario explicó que la decisión fue tomada ante el «riesgo» de que ocurran hechos de violencia. «El riesgo es exactamente el mismo que en los sábados anteriores», dijo.

Detalló que el dispositivo de seguridad será renovado y mantendrá la misma estrategia operativa, que incluye numerosos controles preventivos, especialmente en las carreteras y las estaciones de tren.

Nuñez acotó que, mediante las redes sociales, se habrían realizado llamados a «cometer actos violentos y bloqueos», así como a la «insurrección».

La mayoría de las actividades previstas para la jornada son concentraciones sin una estructura organizativa definida, lo que el ministro cree que puede generar más riesgos.

En París, la prefectura de Policía autorizó el recorrido solicitado por la intersindical para la manifestación del sábado, siendo el punto de partida la plaza de la República y finalizando en la plaza de la Nación.

154 detenidos en nuevas movilizaciones estudiantiles

Nuñez también indicó que en las movilizaciones estudiantiles realizadas en esta jornada se registraron episodios de violencia, particularmente en Lyon, Pessac y Saint-Denis, dejando 154 detenidos.

Según lo informado, entre los hechos ocurridos se reportó que en Lyon fue incendiada la puerta del instituto Édouard-Herriot, donde los 1.800 alumnos del centro tuvieron que ser evacuados, siendo calificado como «inadmisible» por la prefectura del Ródano.

En la víspera, el Gobierno francés volvió a desplegar a 70.000 agentes durante la jornada de huelga general y de movilizaciones masivas para exigir mejoras en el poder adquisitivo, aumento salarial y en defensa de los servicios públicos.

Los sindicatos destacaron que participaron 1,6 millones de personas en más de 200 manifestaciones. Por su parte, el Ministerio del Interior notificó que 448 personas fueron detenidas y estimaron que unas 575.000 se sumaron a las actividades.