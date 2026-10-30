Despliegan operativo policial alrededor del Tribunal Constitucional polaco ante crisis institucional

La Policía de Polonia desplegó este viernes un fuerte operativo alrededor de la sede del Tribunal Constitucional en Varsovia, la capital, ante los incidentes registrados en una concentración contra los conflictos de autoridad en ese organismo.

Esto ocurre en medio de la crisis institucional que enfrenta al primer ministro, Donald Tusk, con el presidente polaco, Karol Nawrocki, y el líder del partido Ley y Justicia (PiS), Jaroslaw Kaczynski, en torno a la composición de la corte y al nombramiento de seis jueces propuestos por el Parlamento.

De acuerdo con las autoridades policiales, tres personas fueron detenidas por saltar la valla e irrumpir en el recinto judicial, mientras los agentes contienen a los manifestantes. También se reportaron disturbios en esa zona.

Además, aclaró que sus agentes no han ingresado en la sede del tribunal ni actúan contra la guardia interna, y explicaron que el operativo se puso en marcha a petición del fiscal general y de una jueza de la corte ante el riesgo inminente de agresiones contra el personal y alteración del orden público.

Tribunal Constitucional denuncia golpe de Estado

La disputa inició a principios de este año, cuando el mandatario se negó a tomar juramento a tres de los seis jueces elegidos por el Parlamento. Después, el presidente del Tribunal Constitucional, Bogdan Swieczkowski, rechazó que los magistrados designados por la actual mayoría parlamentaria asumieran sus funciones.

En esta jornada se informó que Swieczkowski y su vicepresidente, Bartlomiej Sochanski, fueron suspendidos de sus cargos durante un mes por orden de la jueza Anna Korwin-Piotrowska, de mayor antigüedad en el ente judicial, y sus nombres fueron quitados de la página web oficial del tribunal.

Posteriormente, el Tribunal Constitucional se pronunció en sus redes sociales mediante un comunicado para denunciar que su página web había sido objeto de una «toma ilegal», afirmó que Swieczkowski y Sochanski siguen en sus cargos y aseguró que Korwin-Piotrowska no representa a esa institución.

Nastąpiło bezprawne przejęcie strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego.



Prezesem @TK_GOV_PL jest nadal Bogdan Święczkowski, a Wiceprezesem Bartłomiej Sochański.



Pani Anna Korwin-Piotrowska nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.



Wszystkie osoby uczestniczące w… — Trybunał Konstytucyjny (@TK_GOV_PL) October 30, 2026

Asimismo, advirtió que las personas que hayan participado en las referidas acciones estarían «cometiendo el delito de golpe de Estado» contra el sistema judicial polaco.

Este choque surge por la disputada reforma judicial impulsada por el PiS entre 2015 y 2023, y en la negativa del tribunal a admitir a los nuevos magistrados elegidos por el Parlamento en marzo de 2026.

A su vez, el primer ministro polaco, Donald Tusk, expresó su respaldo a la intervención de la jueza y presentó la suspensión de la cúpula judicial como una medida necesaria para «restaurar» el Estado de derecho en el país.

Presidente polaco suspende agenda y retorna al país

Por su parte, el mandatario Nawrocki se encontraba en un avión de camino a Dakar, capital de Senegal, donde se reuniría con su homólogo, Bassirou Diomaye Faye, y representantes de la Unión Africana.

A través de su cuenta en la red social X, comentó que había suspendido su viaje y retornaba a Polonia. «En un momento como este, el presidente debe estar en Polonia. Interrumpo mi vuelo a Senegal. Estoy regresando», declaró.

El jefe de su gabinete, Pawel Szefernaker, indicó que Nawrocki se reunirá apenas llegue con el primer presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapinski, quien expresó en un comunicado su indignación y objeción por el envío de policías a la sede, por impedir la entrada del vicepresidente del tribunal y por el «reglamento» emitido.