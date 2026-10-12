Día de la Resistencia Indígena: Marchas en Madrid, Santiago y EEUU piden justicia histórica

En el marco del Día de la Resistencia Indígena, diversas ciudades de Estados Unidos (EEUU), Madrid y Santiago de Chile fueron el escenario de jornadas de protestas. Durante la fecha, distintos colectivos rechazaron la conmemoración del inicio de la colonización en 1492 y visibilizaron la vigencia de la violencia colonial, el despojo territorial y las estructuras de dominación que aún padecen las comunidades originarias, según reseñaron este domingo agencias de noticias y medios locales.

En este contexto, integrantes del pueblo mapuche y agrupaciones aliadas se movilizaron por la principal avenida de Santiago de Chile para demandar el fin de la militarización en la Macrozona Sur, la restitución de sus territorios ancestrales y la liberación de los presos políticos. La jornada estuvo marcada por el hostigamiento y la represión de Carabineros, cuyos efectivos recurrieron a vehículos lanzaagua y agentes químicos para dispersar a los manifestantes, lo que evidencia la continua criminalización de la protesta por parte del Estado.

Por su parte, Madrid, la capital española, fue escenario de una movilización convocada por organizaciones antirracistas, colectivos de migrantes e integrantes de comunidades indígenas bajo la premisa «12 de Octubre: Nada que Celebrar». La marcha sirvió para impugnar la narrativa oficial, la cual relativiza el impacto devastador de la conquista al enmarcarlo como un supuesto avance cultural o civilizatorio.

Entre las principales exigencias de los participantes destacaron el resarcimiento histórico, la abrogación de las leyes de extranjería y la paralización del modelo extractivo que ejecutan firmas transnacionales españolas en el Sur Global.

De forma paralela, en diversos puntos de Estados Unidos, agrupaciones sociales reivindicaron el Día de los Pueblos Indígenas para desplazar la conmemoración oficial a la figura de Cristóbal Colón, sumando a sus demandas el rechazo a los operativos de la agencia migratoria estadounidense.

Finalmente, estas jornadas internacionales de protesta ratificaron el 12 de octubre como un símbolo de combate y dignidad colectiva, articulado para enfrentar la vigencia de las estructuras coloniales en la sociedad contemporánea.