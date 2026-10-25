Donald Trump enfrenta unos comicios cruciales

A escasos días de las elecciones de medio término en Estados Unidos el 3 de noviembre, el presidente de ese país, Donald Trump, continúa en una frenética campaña por buena parte del territorio tratando de levantar a los candidatos del Partido Republicano ante las posibilidades ciertas de que pierdan la mayoría en la Cámara de Representantes, sin descartarse, en menor proporción, que esto también ocurra en el Senado.

Sin embargo, pese a que el mandatario ha intentado convertir estos cruciales comicios en un plebiscito sobre su popularidad, los sondeos le dan la espalda: según un análisis del portal Decision Desk, basándose en promedios de encuestas recientes, los demócratas tienen 77% de posibilidades de ganar la cámara baja y 56% de tomar control de la alta.

La primera renovará sus 435 curules, con dominio actual de los republicanos, 219 a 214, una cifra que, según la mayoría de los sondeos, los demócratas revertirán, pues, según el promedio de encuestas de RealClearPolitics, tienen intención de voto de 50,9% por 42,3% del partido gobernante.

Según un informe reciente de Cook Political Report, el Partido Demócrata podría superar los 230 escaños, pues el Republicano confronta severas dificultades en algunos estados del Medio Oeste que votaron por Trump en 2024, descontentos con su gestión económica, los elevados precios de la gasolina y la guerra contra Irán.

En el Senado se renovarán 35 de sus 100 plazas, con la tolda del mandatario ocupando actualmente 53 por 47 de sus adversarios, que necesitan arrebatarle al menos cuatro para apoderarse de la mayoría.

Las contiendas aparecen más cerradas en Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Ohio y Texas, que durante años ha sido bastión republicano y donde el demócrata James Talarico aventaja con 2,2 % a Ken Paxton.

Una encuesta publicada el domingo por el Washington Post y ABC News mostraba que la aprobación de Trump cayó a 33%, mínimo en sus dos mandatos, y 66% cree que usa el cargo para enriquecerse.



En cuanto al crucial voto latino, según un estudio del viernes 16 del Pew Research Center, 51% apoya a los candidatos demócratas y 24% a los republicanos; 74% desaprueba la gestión del actual presidente.

Nerviosismo. El exdirector general para América del Norte de la Cancillería de Venezuela, Ricardo Moreno, afirma que “en el Partido Republicano hay nerviosismo. Algunos parlamentarios han ventilado públicamente algunas de sus diferencias, mostrando una grieta política entre los más radicales del movimiento Maga y los conservadores”.

Apunta que “si los demócratas ganan ambas cámaras del Congreso, Trump quedaría sin muchas posibilidades de avanzar una agenda legislativa y tendría que negociar con estos acuerdos bipartidistas que le permitan cierta gobernabilidad, como por ejemplo la aprobación del presupuesto anual o gasto federal. Los demócratas podrían iniciar investigaciones a los miembros del gabinete ejecutivo, comenzando por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y hasta impulsar un tercer juicio político contra el propio presidente”.

En cambio, “si los demócratas ganan la de Representantes y los republicanos el Senado, habría un enfrentamiento y Trump intentaría gobernar con órdenes ejecutivas, confiando en que las demandas judiciales serían resueltas a su favor en la Corte Suprema”.

El analista advierte que en la carrera para el Senado, los demócratas, “aunque retengan Michigan, necesitan ganar al menos 3 de los escaños republicanos que están en empate técnico (Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Ohio, Texas) para alcanzar los 51 senadores. La posibilidad de que las encuestadoras vuelvan a subestimar al votante blanco me hace pensar que el control del Senado es una moneda al aire”.

La guerra contra Irán es uno de los factores que incidirán

Aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, ha insistido en que la guerra no provocada contra Irán iniciada conjuntamente con Israel en febrero pasado no tendrá ningún efecto en los votantes en las elecciones del 3 de noviembre, lo cierto es que los sondeos dicen otra cosa y él mismo ha pospuesto cualquier ataque a la República Islámica hasta después de esa fecha.

La más reciente encuesta de Reuters/Ipsos arroja que solo 29% aprueba la gestión de la Casa Blanca en el manejo de la confrontación bélica y 86% responsabiliza a la guerra por el negativo impacto en su economía personal por el alza de los precios del combustible derivado de la misma.

Javier Gámez, doctor en Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México, declaró al portal ruso Sputnik que “la crisis energética e inflacionaria provocada por el conflicto es el factor más determinante a la hora de votar”.

El analista venezolano Ricardo Moreno considera que “el miedo al castigo es palpable. La gran mayoría considera que fue un error recurrir a la acción militar. Por eso Trump anunció que no ordenará más ataques antes del 3 de noviembre, una pausa que busca contener el daño político en la recta final. Sin embargo, esta medida llega tarde y no resuelve los problemas de fondo”.

El apoyo a Netanyahu también está en el debate

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sostiene una antena de Starlink y se la ofrece a la delegación iraní mientras interviene durante el Debate General del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el 24 de septiembre de 2026. (Nueva York) EFE/EPA/LEV RADIN

Entre los factores con algún tipo de incidencia en estos cruciales comicios en Estados Unidos está el apoyo que su presidente, Donald Trump, ha expresado al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, con toda la carga del genocidio en la Franja de Gaza.

De hecho, en una entrevista el lunes pasado, el vicepresidente James D. Vance optó por distanciarse de su jefe, al no expresar respaldo al mandatario sionista. “Apoyo a los candidatos estadounidenses y en eso me estoy centrando, en las elecciones intermedias. No me involucro en las elecciones israelíes”, respondió.

Recientemente, un estudio del Pew Research Center arrojó que 60% de los adultos en EEUU tiene una opinión desfavorable sobre el Estado judío, en tanto que entre los jóvenes y progresistas de las bases demócratas ocho de cada diez rechazan la agresión militar en el enclave palestino.

Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac en junio reveló que 48% de los votantes opina que la política exterior del gobierno es “demasiado favorable” a Israel y solo 20% tiene una percepción positiva de Benjamín Netanyahu.

En otro sondeo en julio de AP-Norc quedó expuesto que 3 de cada 10 estadounidenses (30%) considera que las acciones militares israelíes constituyen un genocidio. l