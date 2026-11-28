Ecuador tiene hoy prohibido el ingreso de extranjeros por sus fronteras terrestres con Colombia y Perú, tras un decreto del presidente Daniel Noboa que invoca razones de seguridad ante las elecciones municipales de mañana domingo 29 de noviembre.

La medida, establecida en el Decreto Ejecutivo 539, entró en vigor este viernes y estará vigente hasta las 23:59 (hora local) del martes 1 de diciembre y abarca los días previos y posteriores a los comicios, en los que se elegirán autoridades provinciales, municipales y parroquiales, destaca Prensa latina.

La disposición se fundamenta en un informe del Centro Nacional de Inteligencia que advierte sobre riesgos y amenazas contra la soberanía nacional y el normal desarrollo del proceso electoral, así como actividades ilícitas y hechos violentos en distintos sectores fronterizos.

El documento señala la necesidad de adoptar medidas preventivas para garantizar la seguridad pública y el desarrollo del sufragio, en el contexto del conflicto armado interno declarado por el Gobierno en enero de 2024.

De forma paralela, Noboa ordenó el despliegue operacional y táctico de las Fuerzas Armadas en las zonas de seguridad de las fronteras norte y sur, así como en los principales puertos de la costa y las instalaciones pesqueras artesanales.

El decreto dispone, además, que las autoridades coordinen acciones para mantener el transporte de mercancías, las actividades comerciales y el funcionamiento de las instalaciones portuarias y pesqueras.

Esta no es la primera vez que Noboa adopta una medida de ese tipo, pues también ordenó el cierre de las fronteras terrestres durante las dos vueltas de las elecciones presidenciales de 2025.

Alrededor de 13,8 millones de ecuatorianos están convocados a elegir alcaldes, prefectos, concejales y vocales de juntas parroquiales rurales, además de los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

La jornada se desarrollará en medio de la confrontación política entre el Gobierno y sectores de la oposición, así como de las dificultades logísticas asociadas a las lluvias vinculadas al fenómeno de El Niño, que han obligado a reubicar varios centros de votación.

Estas elecciones funcionarán como un termómetro de la gestión del presidente Noboa, quien hizo campaña a favor de los candidatos de su movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) con el objetivo de obtener el control de las principales ciudades del país, hoy gobernadas por la oposición.

En tanto, organizaciones sociales y sectores no afines al Ejecutivo promueven la consigna “ni un voto para ADN”, como expresión de rechazo a la gestión gubernamental.