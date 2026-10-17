Ecuador: sector alimentario al borde del colapso operativo por apagones

La industria de alimentos y bebidas de Ecuador se encuentra al borde del colapso operativo tras enfrentar severos apagones de hasta 72 horas semanales, una contingencia que mantiene en riesgo inminente el abastecimiento nacional y la estabilidad de más de 85.000 empleos directos.

El diagnóstico presentado por la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (ANFB) revela un estrangulamiento generalizado en la cadena productiva: ocho de cada diez empresas dedicadas a la manufactura, distribución y venta de productos básicos sufren interrupciones de procesos y fuertes pérdidas financieras.

La mayor vulnerabilidad del sector se concentra en la preservación de la cadena de frío. Tres de cada cuatro compañías dedicadas al rubro reportan fallas severas en sus sistemas de refrigeración y pérdida de mercancía. Procesos industriales clave como la esterilización, la pasteurización y el envasado continuo demandan flujo eléctrico ininterrumpido para garantizar la inocuidad de los víveres que se distribuyen en el país.

Desde el ámbito gremial, la ANFB advirtió que los sistemas de autogeneración eléctrica solo funcionan como paliativos temporales ante imprevistos, pero resultan insostenibles técnica y financieramente para sostener líneas de producción continua durante jornadas extendidas de suspensión del servicio.

La fractura en la red logística afecta desde las actividades primarias en el campo, la ganadería y la pesca hasta la distribución final en abastos y supermercados. Esta situación altera además los turnos laborales del personal ante los constantes cambios en los cronogramas de racionamiento.

Frente a la inestabilidad de los esquemas actuales, el gremio industrial exige al Ejecutivo nacional la definición de reglas claras y calendarios de racionamiento previsibles, advirtiendo que la falta de estabilidad energética profundizará el desabastecimiento de bienes esenciales en los hogares ecuatorianos.