El Ejército de Estados Unidos negó que esté cobrando 2,5 millones de dólares a los barcos comerciales para que puedan pasar por el estrecho de Ormuz y que haya robado dos petroleros de Irán, según dijo el comandante de la Fuerza Naval de la República Islámica, Shahram Irani.

El Comando Central del Ejército de EEUU (Centcom), con sede en Florida, sostuvo en un comunicado que “no existe ningún peaje para los buques en tránsito” por el estrecho de Ormuz, aunque aseveró que las fuerzas estadounidenses y sus socios “sí controlan” dicho paso marítimo.

“Miles de buques y miles de millones de barriles de petróleo crudo han transitado por el estrecho de manera libre y segura bajo protección estadounidense, pese a la agresión injustificada de Irán”, señala el escrito.

El organismo negó también que el Ejército de EEUU haya robado dos petroleros del país persa que después recuperaron efectivos de la Guardia Revolucionaria.