EEUU suspende de forma temporal las sanciones a Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que congela temporalmente la aplicación de un severo paquete de sanciones financieras y comerciales contra Rusia, argumentando ante el Congreso que la medida obedece al «interés nacional» del país norteamericano.

La disposición presidencial paraliza de forma inmediata varios apartados clave de la legislación promovida en honor al fallecido senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur. Esta normativa, que había sido promulgada por el propio Trump el pasado 18 de septiembre, buscaba asfixiar el flujo de divisas a Moscú y obstaculizar el financiamiento de sus operaciones militares.

Con esta dispensa, la Casa Blanca suspende los castigos dirigidos a personas y corporaciones vinculadas al Gobierno ruso. Asimismo, la medida remueve trabas financieras, barreras al comercio y aranceles punitivos —que alcanzaban hasta un 100%— sobre rubros provenientes de Rusia o de naciones que adquieran combustibles a dicho mercado.

El decreto otorga la potestad a la Casa Blanca y al Departamento de Estado, en coordinación con el Tesoro y la representación comercial, para mantener las exenciones vigentes hasta que determinen nuevos lineamientos. Paralelamente, se delegó en diversos ministerios la ejecución de las secciones del marco legal que aún se conservan activas.

La decisión se vincula directamente al reciente pacto bilateral autorizado por Washington para permitir el suministro y la importación de más de 300.000 toneladas de diésel ruso al mercado internacional hasta el 7 de abril de 2027. El acuerdo, sellado el 9 de octubre entre Trump y Vladímir Putin, pretende contener la escalada en los precios de los hidrocarburos, aunque ha desencadenado severos cuestionamientos de sectores demócratas y republicanos por el eventual alivio económico otorgado a la potencia euroasiática.

Reacciones contrapuestas

Desde el Kremlin, el emisario Kiril Dmítriev tildó el dictamen como un «momento histórico» a través de sus canales oficiales, asegurando que la administración estadounidense prefirió «la cooperación mutuamente beneficiosa y la responsabilidad conjunta» por encima de la confrontación comercial.

Por el contrario, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, condenó la decisión de la Casa Blanca, advirtiendo que la flexibilización ocurre en una fase crítica del conflicto. El mandatario ucraniano recriminó que se ignore una herramienta legislativa concebida para ejercer presión real sobre la economía rusa, justo en momentos de intensos ataques contra la infraestructura energética de su país.