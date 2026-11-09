El papa defiende en Buenos Aires que las religiones custodian la dignidad humana

El papa León XIV defendió este lunes en Buenos Aires en un discurso ante líderes de otras confesiones que las religiones custodian la dignidad humana y dan esperanza, en la segunda jornada de su visita a Argentina.

En el acto en el Palacio San Martín, el papa explicó que este encuentro nació «sobre los pilares del diálogo y de la amistad, que fueron fundamentales en la vida del papa Francisco» y que ahora se quiere fortalecer «construyendo nuevos puentes, es decir, nuevos caminos de colaboración en la sociedad».

Hizo referencia al pueblo argentino que «se ha ido configurando como un crisol de razas, de culturas y de religiones diferentes» y que llevaron a cabo » proyectos comunes, sin que las religiones fueran nunca motivo de división, sino punto de encuentro y de compromiso con la sociedad».

Para el pontífice son las religiones las que custodian la dignidad humana y por ello instó a defender «el don de la vida, desde la concepción hasta su fin natural, especialmente cuando se ve amenazada por la miseria y la violencia», refiere EFE.

Así como también instó a trabajar para no destruir «con nuestras manos el jardín que el Creador nos ha confiado».

«A este respecto, las religiones, en la medida en que custodian la sabiduría de los pueblos, edifican la sociedad, educan las conciencias y nos liberan de los ídolos», añadió.

Ídolos, mencionó, «como el de la vanagloria, porque las cosas que poseemos no nos hacen divinos o del ídolo de la guerra, porque uno solo es el Señor y juez de la historia».

«Mientras alabamos a Dios por el don de la salvación, comprometámonos a ser signo de este don para el mundo», destacó.

BUENOS AIRES (Argentina), 09/11/2026.- A handout picture provided by the Vatican Media shows Pope Leo XIV attending a meeting with social movements and the world of labor in Buenos Aires, Argentina, 09 November 2026. The pontiff’s visit to Argentina marks the second leg of his 06 to 17 November tour of Latin America. (Papa) EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

También señaló que «las religiones son un vínculo entre generaciones, memoria milenaria, profecía, espera y promesa» y que «por eso los creyentes miran siempre al futuro con esperanza».

Córdoba: segunda parada

Córdoba, la segunda ciudad más poblada de Argentina, se encuentra en plena efervescencia para recibir este martes al papa León XIV, en lo que constituye la primera visita de un pontífice a esta urbe suramericana desde la llegada de Juan Pablo II en 1987. El evento central será una misa multitudinaria que se llevará a cabo en el emblemático predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), ubicado a unos siete kilómetros del centro de la ciudad.

Las calles cordobesas reflejan desde el lunes un flujo inusitado de millas de peregrinos provenientes de distintos puntos del país, principalmente del centro y norte argentino. Para albergar a los aproximadamente 800. 000 asistentes previstos por la organización, las 107 hectáreas de Fadea se han acondicionado y divididas en 58 cuadrantes organizados, contando con corredores de circulación y puestos de atención médica para emergencias.

La previa de este hito religioso incluye una vigilia musical en el predio desde la tarde del lunes hasta la madrugada, con presentaciones de destacados artistas populares como Jairo, Jorge Rojas, Magui Olave, Q’ Lokura y Facundo Toro. En paralelo, en las inmediaciones se desplegó el ‘Papa Fest’, un predio masivo con pantallas gigantes capacitadas para 200. 000 personas.

El cronograma oficial indica que León XIV arribará el martes por la mañana a Córdoba en un vuelo de Aerolíneas Argentinas desde Buenos Aires.Tras ingresar a Fadea,realizará un recorrido en papamóvil por las arterias internas habilitadas antes de presidir la misa.Posteriormente,el pontífice se trasladará al Arzobispado en el centro de la ciudad,donde saludará a los fieles desde el balcón,recordando el gesto histórico de Juan Pablo II.Asimismo,mantendrá un encuentro pastoral en la Catedral de Córdoba con la jerarquía eclesiástica,sacerdotes,religiosos y seminaristas.Al finalizar la jornada,regresará a Buenos Aires para continuar con su itinerario apostólico,el cual contempla una visita el miércoles a la basílica de la patrona nacional en Luján.