«He visto al diablo», escribió de manera lacónica Jorge Mario Bergoglio en los apuntes privados que hoy salen a la luz en el libro El Diario personal del papa Francisco. En esas páginas, el pontífice detalló sus «visiones espirituales» del maligno, a quien afirmó haber visto en distintas ocasiones, como «desde el automóvil» o «en el coro» durante una misa, además de advertir su presencia «al acecho» en momentos críticos de su gestión.

Según los manuscritos recopilados, el papa no olvidaba «sus ojos amenazantes» y percibía cómo esa fuerza intentaba infiltrarse en el gobierno de la Curia y en viajes apostólicos complejos, como el de Chile en 2018, marcado por el escándalo de los abusos, tentándolo con una «seducción pagana». Ante estos episodios, Bergoglio relataba que «luchaba» apoyado en el rezo del Rosario y dejó constancia de su desenlace con la frase «la Virgen me ha salvado». Así lo reseñó Vatican News

La obra, publicada por la Librería Editorial Vaticana en cinco idiomas para su distribución en 94 países, consta de 160 páginas extraídas de una agenda de tapas de plástico negro que Bergoglio utilizaba desde sus años en Buenos Aires y que posteriormente conservó en su residencia de la Casa Santa Marta. Con una caligrafía pequeña e inclinada, el pontífice plasmó allí sus temores, juicios sobre su propia actuación, dolencias físicas y experiencias místicas.

La edición estuvo a cargo del cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y amigo cercano de Francisco desde Argentina, a quien el propio pontífice le había adelantado sobre aquella «vieja agenda» con la expresión «ya verán ustedes». Tras consultar el proyecto con el papa León XIV y recibir su aprobación, Fernández dedicó un año a seleccionar los pasajes que pudieran «ofrecer cierta edificación espiritual a los lectores».

Crisis espirituales, temor y dolencias físicas

El volumen permite observar el «corazón» de un hombre que convivía con sus heridas, su «cansancio» y problemas de salud arrastrados desde la década de los noventa, los cuales sobrellevaba en medio de una «entrega» pastoral irrenunciable. En sus notas confesó un escueto «tengo miedo», vinculado a la posibilidad de no estar a la altura de su ministerio o de «hacer daño» al prójimo, llegando a pedirle a Dios que se lo llevara antes que cometer una falta grave en su misión.

Entre los pasajes más intensos figura una prolongada «crisis espiritual» atravesada entre comienzos de 2021 y 2022, descrita como una experiencia semejante a la «noche oscura» de san Juan de la Cruz. Ese período estuvo marcado por el agravamiento de su enfermedad y por lo que denominó «los ataques decisivos de las fuerzas del mal». Sobre esa batalla interior ya había reflexionado en 2016 con una contundente anotación: «Si el diablo ataca con tanta desfachatez, es porque no me queda mucho tiempo y quiere hacerse con su presa».

En medio del agotamiento humano, Francisco escribió recibir «signos» e «impulsos» que sostenían su «confianza en medio de las pruebas». En la capilla dejó testimonio de haber experimentado la cercanía de Cristo. «Ha sonreído (…) he sentido la mirada misericordiosa de Jesús», además de mantener una constante devoción hacia san José, la Virgen y su querida «Teresita» (santa Teresa de Lisieux), a quien pidió menos de un año antes de morir «que cuidara de mí y me ayudara».

De acuerdo con el análisis del cardenal Fernández en el prólogo, aquella crisis derivó en una «renovación espiritual» que dio origen a dos textos clave del tramo final de su pontificado: la exhortación apostólica C’est la confiance (2023), por el 150 aniversario del nacimiento de Teresa de Lisieux, y la encíclica Dilexit nos (2024), dedicada al corazón de Jesucristo. El purpurado los define como «documentos de síntesis del último Francisco», al integrar la «confianza intensa y consoladora en un Dios de amor» con la «entrega a los demás» nacida de esa «experiencia espiritual».