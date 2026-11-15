El papa León XIV inicia su visita apostólica en Cusco

El papa León XIV inició este domingo 15 de noviembre su agenda apostólica en Cusco tras despegar a las 8:00 am desde la Base Aérea de Chiclayo. Antes de abordar el vuelo hacia el sur de Perú, el pontífice se despidió bajo la lluvia de los fieles que lo acompañaron durante su ministerio episcopal entre 2015 y 2023.

La programación en la capital inca incluye un encuentro a las 10:30 am en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, construido en el siglo XV. Allí el líder de la Iglesia católica entregará la Rosa de Oro a la imagen de la Virgen de Belén y conversará con representantes religiosos locales, reseño Vatican News.

Posteriormente, el obispo de Roma presidirá el rezo del Ángelus a las 11:45 am frente a la catedral en la Plaza de Armas. Para proteger el patrimonio y mantener el orden público, los organismos de seguridad establecieron rutas especiales de acceso en el centro de la ciudad.

Recorrido previo en Zaña y cierre de gira en Lima

Previo a su traslado hacia los Andes, León XIV clausuró el sábado el Año Jubilar por los 300 años de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo en Zaña. Durante la ceremonia, rechazó la discriminación contra las comunidades afrodescendientes y pidió enfrentar la extorsión y la delincuencia en el país.

La presencia papal en Cusco ocurre 41 años después de la visita realizada por san Juan Pablo II en febrero de 1985. En esta región andina, donde cerca del 67% de la población profesa el catolicismo junto a tradiciones locales, acudieron peregrinos de comunidades campesinas y del extranjero.

Al finalizar sus actos litúrgicos en Cusco, el pontífice viajará esta tarde a Pucallpa para reunirse con delegados de los pueblos amazónicos sobre el impacto de la crisis climática. La gira por territorio peruano concluirá este lunes 16 de noviembre en Lima con una misa en la Base Aérea Las Palmas junto a la imagen del Señor de los Milagros.