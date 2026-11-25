Cerca de 1,43 millones de personas viven refugiadas en precarias tiendas de campaña en la Franja de Gaza, según un reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas para Coordinación Humanitaria (Ocha).

En el documento, titulado “Acceso y movimiento en la Franja de Gaza-Noviembre de 2026”, se expone que de los aproximadamente 2,1 millones de habitantes que tiene el enclave palestino, 673.000 sobreviven en edificios, algunos de los cuales también han sido blanco de los bombardeos de Israel.

Además, según una evaluación del Centro de Satélites de Naciones Unidas (Unosat), con imágenes tomadas el 16 de junio de este año, 82% de la infraestructura de la Franja resultó destruida, dañada o presenta posibles afectaciones debido a esta nueva escalada de la agresión del régimen sionista en contra de ese pueblo, iniciada en octubre de 2023.

El balance refiere 201.290 estructuras afectadas: 134.422 totalmente destruidas, 13.848 con daños graves y 28.096 con averías moderadas.

El documento, elaborado por la Unidad de Gestión de Información de la Ocha a partir de datos de distintas fuentes humanitarias y organismos de la ONU, también refleja que 91% de los hogares evaluados enfrenta inseguridad hídrica doméstica, en tanto que 70% de las instalaciones de recolección y tratamiento de aguas residuales está fuera de servicio.

Según el texto, la destrucción de viviendas, carreteras e instalaciones esenciales agrava las necesidades de refugio.