Estados Unidos acude a las urnas este martes para renovar el Congreso

El proceso de votación en Estados Unidos arrancó durante las primeras horas de este martes con la apertura paulatina de los centros comiciales en la costa este y la región sur, dando paso a una jornada legislativa determinante en la que están convocados cerca de 250 millones de electores para definir el mapa político de los últimos dos años de gestión del presidente Donald Trump.

El estado de Vermont marcó el inicio del proceso a las 5 de la mañana (10:00 GMT), seguido de forma progresiva por el resto de los 50 estados y el Distrito de Columbia, en un despliegue condicionado por la diversidad de husos horarios en el territorio estadounidense.

Pasadas las 8:00 am (13:00 GMT) se registraba plena operatividad en entidades clave como Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Pensilvania, Maryland, Delaware, Kansas, Iowa, Míchigan, Maine y Ohio, estos tres últimos con contiendas de alto impacto para la distribución de fuerzas en la Cámara Alta.

La jornada también comenzó de manera simultánea en estados como Illinois, Massachusetts, Misuri, Rhode Island, Alabama, Arizona, Florida, Georgia, Minnesota, Misisipi, Indiana, Kentucky, Virginia, Luisiana, Oklahoma, Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Wisconsin, junto a la capital federal.

El desarrollo inicial del sufragio ha estado marcado por adversidades climáticas y precipitaciones intensas en zonas de Kansas, Iowa y Texas, mientras que en sectores de Florida las autoridades locales debieron reubicar recintos debido a anegaciones temporales.

En el tramo final de la apertura escalonada se ubican California —con un censo superior a 23 millones de electores— y Hawái, cuyos centros inician actividades a las 7:00 hora local, previéndose el cierre definitivo del proceso en Adak, islas Aleutianas de Alaska, hacia las 20:00 (6:00 GMT del miércoles).

De acuerdo con datos del Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida, más de 54,8 millones de personas ejercieron su derecho de manera anticipada, combinando la modalidad presencial y vía correo.

Asimismo, análisis del centro Pew Research refieren un crecimiento del 3 % en el padrón electoral respecto a los comicios legislativos de 2022, sumando 8,4 millones de nuevos electores. Dentro de esta masa votante destaca la consolidación de la población hispana, con 39 millones de convocados, situándose como el segundo bloque demográfico de mayor peso por delante de los ciudadanos afroamericanos.

Durante la jornada se someterá a votación la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado (33 escaños), además de dos curules adicionales por Florida y Ohio, vacantes tras la incorporación de Marco Rubio y JD Vance al Poder Ejecutivo como secretario de Estado y vicepresidente, respectivamente.

El evento electoral abarca de forma paralela la elección de autoridades ejecutivas en 36 gobernaciones, así como alcaldías clave —entre ellas Washington D. C., Los Ángeles, Oakland, Louisville y Raleigh— junto a diversos cargos locales y estatales. La emisión de proyecciones preliminares por parte de los medios de comunicación iniciará una vez comience el cierre gradual de las mesas.