Estudiantes franceses anuncian nuevas acciones de protesta para el 3 y 5 de noviembre

Las organizaciones estudiantiles de Francia anunciaron este lunes nuevas acciones de protesta para los días 3 y 5 de noviembre, que incluyen bloqueos en centros educativos y movilización masiva en las calles, respectivamente.

La Unión Nacional de Estudiantes de Francia (Unef) convocó para este martes a una «jornada negra» en las universidades, con asambleas generales y bloqueos.

Además, para este jueves prevén realizar una movilización masiva en las calles, coincidiendo con la huelga sindical que se llevará a cabo en defensa del poder adquisitivo y los servicios públicos.

«¿El Gobierno no quiere escucharnos? El 3 de noviembre, jornada negra en las universidades: acude a las asambleas y bloquea tu facultad. El 5 de noviembre, salgamos masivamente a la calle», expresó la Unef en su cuenta de la red social X.

Le gouvernement ne veut pas nous écouter ? Le 3 novembre, journée noire sur les universités : va en AG et bloque ta fac. Le 5 novembre, sortons massivement dans la rue ! pic.twitter.com/bL9Elt2s5O — UNEF (@UNEF) November 2, 2026

Estas acciones se suman a las convocatorias realizadas por otras organizaciones estudiantiles y de alumnos de secundaria, quienes anunciaron bloqueos para este lunes, martes y jueves.

También confirmaron que participarán en la huelga general del próximo 5 de noviembre, impulsada por los sindicatos franceses.

Por su parte, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, manifestó su disposición de recibir nuevamente a representantes de los estudiantes de secundaria la próxima semana, reseñó la cadena Bfmtv, citada por EFE.

Las movilizaciones se mantienen tras las medidas anunciadas por el Ejecutivo hace una semana para responder a las demandas del sector educativo; sin embargo, los estudiantes expresaron que esas acciones no eran suficientes.

En la jornada de protestas que se realizó el pasado sábado, el Ministerio del Interior francés informó que unas 779 personas fueron detenidas, siendo el tercer fin de semana de protestas masivas contra el alto costo de la vida, las deficiencias en el sector educativo y las políticas de reformas del Ejecutivo.