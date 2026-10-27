Estudiantes franceses anuncian que mantendrán las protestas

Los estudiantes de Francia anunciaron este lunes que continuarán sus protestas, iniciadas hace tres semanas ante la falta de profesores y las precarias condiciones de sus instalaciones educativas, tras haberse reunido con el primer ministro, Sébastien Lecornu.

Durante el encuentro, se abordaron las reivindicaciones que exigen los estudiantes y se les dieron algunas concesiones, pero ellos las calificaron como insuficientes.

Entre las medidas anunciadas por el Gobierno francés, citadas por EFE, está la reforma del sistema de acceso a la universidad, 1.000 millones de euros para mejorar los edificios universitarios y otros 4.000 millones en créditos para colegios e institutos.

Por su parte, el portavoz de la asociación Les Lycéens, Louis Letoubon, declaró que «es un paso, pero claramente insuficiente. Hay que ir más lejos».

Además, abogó por unirse a las manifestaciones programadas para el próximo sábado, así como con los bloqueos de institutos a partir del próximo lunes, cuando acaban las vacaciones escolares, y sumarse a la huelga general programada para el próximo día 5.

Letoubon acotó que «el Gobierno tiene miedo, ha demostrado que está desorientado», por lo que aportó por seguir presionando «para obtener el máximo».

Según el ministro de Educación, Edouard Geffray, la propuesta del Ejecutivo incluye una reforma parcial del sistema de acceso a la universidad y reducción del número de alumnos por clase para situarlo en 28, medida que se aplicará a partir del próximo curso en la mitad de ellos, los situados en las zonas más deprimidas, y el siguiente el resto.

Asimismo, renunciarán a la supresión de 836 puestos de docentes que habían anunciado y que crearán 500 suplementarios; se elevará anualmente la dotación de becas en virtud de la inflación; los 1.000 millones de euros se atribuirán en un plan plurianual, que deberá ser incluido en el proyecto de presupuestos que actualmente se debate en las cámaras, entre otras acciones.