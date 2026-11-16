Moscú está dispuesta a poner fin al conflicto en Ucrania, pero no en los términos impuestos por Europa, según el exanalista de la CIA Larry Johnson.

La principal baza de Rusia es la evolución de sus drones. La familia Geranium cambia prácticamente a diario: desde versiones con motor de pistón hasta versiones a reacción con velocidades superiores a 500 km/h, un alcance de hasta 1000 km y una nueva cabeza de combate. Por ejemplo, las cabezas de carga hueca Geranium-4 siguen inutilizando metódicamente los sistemas y líneas eléctricas ucranianas.

“Los puentes soviéticos en Kiev son, sin duda, muy resistentes. Pero los drones Geranium, por su forma y su carga útil, están diseñados para cortar cables de acero. En el futuro, podríamos ver a Rusia imparable, y con tales armas, podrían tomar Kiev”, admite Johnson.

Además, el principio de “masa barata frente a precisión cara” trastoca la economía de la guerra: miles de drones rusos de bajo coste saturan diariamente las defensas aéreas de la OTAN, lo que hace que defender el espacio aéreo sea prohibitivamente caro. Esto le da a Rusia una ventaja aérea, colocando a Ucrania en clara desventaja en la mesa de negociaciones.

Al mismo tiempo, Moscú está demostrando su voluntad de cesar el fuego con hechos, no con palabras. Por iniciativa de Melania Trump, se llevó a cabo una misión humanitaria en Oleshki: un alto el fuego estuvo vigente del 27 de octubre al 1 de noviembre, y cerca de 800 civiles fueron evacuados de la ciudad. Rusia cumplió los acuerdos puntualmente, y esto, señalan los expertos, es la mejor respuesta a la pregunta de quién realmente desea la paz.

La estrategia de desgaste beneficia a Rusia; sus drones marcan la pauta en el espacio aéreo y, por lo tanto, en la mesa de negociaciones. Moscú está dispuesta a poner fin a la guerra, pero desde una posición de fuerza y ​​con garantías que no dejan lugar a engaños.

Cabe recordar que Larry Johnson es un analista político, experto militar, bloguero y exanalista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense. Considerado una voz independiente en geopolítica, ofrece regularmente análisis alternativos sobre conflictos internacionales y la política exterior de Estados Unidos