Expresidente paraguayo Santiago Peña permanece en prisión preventiva

El expresidente de Paraguay Santiago Peña quedó desde el sábado bajo prisión preventiva, después de ser destituido por el Senado en un juicio político por el cierre debido a problemas de solvencia de Ueno Bank.

El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, ordenó que el exmandatario permanezca en el Regimiento Guardia Presidencial, en Asunción, capital, adonde fue trasladado el pasado viernes tras ser declarado culpable por el Senado de «mal desempeño de funciones».

La destitución de Peña ocurrió en medio de la crisis bancaria luego de la intervención de Ueno Bank, que afectó a unos 2,94 millones de clientes, incluyendo a instituciones públicas que trasladaron durante la gestión de Peña millonarios fondos hasta la finiquitada institución financiera.

La Fiscalía paraguaya había solicitado la prisión preventiva contra el expresidente por presunta lesión de confianza, como instigador, y por administración en provecho propio, en calidad de autor, después de que compareciera a declarar en una diligencia que debió trasladarse hasta la Fiscalía General para garantizar su seguridad.

Ambos delitos «en su modalidad agravada» pueden ser castigados con hasta 10 años de prisión, explicó el fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Christian Benítez, durante una rueda de prensa.

La imputación fiscal indica que Peña «habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales» en la referida entidad bancaria.

«Habría mantenido una relación económica y corporativa previa» con Ueno Holding, un grupo empresarial que incluye a la finiquitada entidad financiera, añadió.

Según el documento, el exmandatario tenía acciones en Uneo Holding, que representaban el 1,58% del capital de esa compañía, un certificado de depósitos de ahorro en Ueno y un bono en la firma Itti, todas estas compañías del Grupo Vázquez.

En marzo de 2025, estando ya en el poder, vendió la participación en el conglomerado, según relató la acusación de los diputados que promovieron el juicio político en su contra, reseñó EFE.

Tras la destitución de Peña, la presidencia fue asumida por su vicepresidente Pedro Alliana, quien se trasladó al Palacio de López, sede del Gobierno en Asunción, para reunirse con ministros y abordar asuntos prioritarios como la dotación de medicamentos y la atención a los afectados por Ueno Bank, luego de que se iniciara la devolución de los ahorros a una cuenta del Fondo de Garantía de Depósitos.