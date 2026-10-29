Fallece Cuauhtémoc Cárdenas, figura emblemática de la transición democrática en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó el fallecimiento a los 92 años de edad del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, figura emblemática de la transición democrática y líder histórico de la izquierda de ese país.

A través de su cuenta en la red social X, la mandataria expresó el miércoles: «con profundo pesar lamentamos el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país».

«Su papel en la historia contemporánea de México es fundamental. En 1988 abanderó un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanas y mexicanos. Aquella histórica jornada electoral, en la que debió haber sido reconocido como presidente, marcó el inicio de la transformación democrática», destacó.

Destacó que Cárdenas siempre fue fiel a la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales. «Su dignidad y convicción republicana quedan como un referente imprescindible para nuestra nación», añadió.

Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país.



Su papel en la historia contemporánea de México es fundamental. En 1988 abanderó un movimiento democrático… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 29, 2026

Por su parte, la Secretaría de Cultura mexicana también se pronunció para lamentar la muerte de Cárdenas y resaltó que su liderazgo, «desde la Ciudad de México, comenzó una transición pacífica de poderes históricos hacia democracias participativas».

«La Cuarta Transformación de la vida pública de México reconoce también los antecedentes históricos de una lucha por la democracia a la que dedicó su vida», acotó.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México lamenta profundamente el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano cuyo liderazgo, desde la Ciudad de México, comenzó una transición pacífica de poderes históricos hacia democracias participativas.



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Asimismo, el exmandatario Andrés Manuel López Obrador envió un abrazo a sus seres queridos y recordó a Cárdenas como «precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México».

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fue fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), tres veces candidato a la Presidencia de México y el primer jefe de Gobierno electo del entonces Distrito Federal. Su trayectoria política estuvo vinculada al desarrollo de la izquierda mexicana y a la defensa de la apertura democrática del país.

Su padre era el exmandatario Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940), considerado uno de los mejores jefes de Estado de México. Además, fue senador por Michoacán entre 1976 y 1980 y gobernador de ese estado de 1980 a 1986.

En 1987, cofundó la Corriente Democrática del Partido Revolucionario Institucional (PRI) junto con Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez. Posteriormente, abandonó el partido y se convirtió en candidato presidencial del Frente Democrático Nacional en 1988, enfrentando a Carlos Salinas de Gortari y denunció fraude electoral tras la llamada «caída del sistema».

En 1989, fundó el PRD y asumió su primera presidencia nacional hasta 1993. Su triunfo electoral como jefe de Gobierno del Distrito Federal en julio de 1997 marcó un hito en la lucha por la democratización del país, siendo el primer jefe de Gobierno electo del entonces Distrito Federal, nombre oficial que tenía la actual Ciudad de México hasta su reforma política en el año 2016.