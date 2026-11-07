Fiscalía paraguaya pide prisión preventiva contra Santiago Peña por caso Ueno Bank

La Fiscalía de Paraguay solicitó este sábado que se ordene la prisión preventiva contra el expresidente Santiago Peña, imputándolo formalmente por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio en su comparecencia dentro de la investigación por el caso de Ueno Bank.

En una audiencia de imposición de medidas, un juez determinará si acepta la petición de los fiscales. En la víspera, el Senado destituyó a Peña mediante un juicio político por «mal desempeño de funciones» ante la crisis bancaria generada tras la intervención de Ueno Bank.

Luego de la decisión, la Policía ejecutó la orden de detención emitida por la Fiscalía contra Peña. El auto de arresto pedía que se garantizara la detención domiciliaria «hasta tanto sea puesto a disposición del Ministerio Público en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción».

Peña acudió a la sede de la Fiscalía General del Estado en la mañana para prestar declaración indagatoria, siendo asistido por su abogado defensor Ricardo Preda.

De acuerdo con el acta de imputación, el exjefe de Estado está acusado por presunta lesión de confianza como instigador y por administración en provecho propio en calidad de autor.

Además, detalla que el exmandatario «habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales» en Ueno Bank, una entidad con cuyo grupo empresarial Peña «habría mantenido una relación económica y corporativa previa».

El expresidente era accionista de Ueno Holding, un conglomerado del Grupo Vásquez que poseía, entre otras empresas, a Ueno Bank. En marzo de 2025 vendió esa participación.

El documento de la Fiscalía también refiere que la entidad bancaria habría recibido esos recursos públicos «mientras desarrollaba operaciones crediticias con sociedades presuntamente vinculadas a su grupo económico», en las que «fueron identificadas observaciones e irregularidades por parte de los órganos de supervisión del Banco Central».

Fiscalía imputó a Santiago Peña y Carlos Carvallo y solicitó prisión preventiva y medidas patrimonialeshttps://t.co/0iyHlQb10u pic.twitter.com/oVYMMLEtgx — Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) November 7, 2026

Otros imputados

Asimismo, el Ministerio Público imputó y pidió prisión preventiva contra el expresidente del Banco Central de Paraguay Carlos Carvallo por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, en calidad de autor. En la noche del viernes, el exfuncionario se presentó ante las autoridades y fue arrestado.

Durante la gestión de Peña, el Instituto de Previsión Social (IPS), una de las principales cajas pensionales del país, invirtió unos 355 millones de dólares en Ueno, que también administraba las cuentas de unos 32.000 jubilados.

Hasta el momento, la Fiscalía también ha imputado a 27 personas, incluyendo a Miguel Vásquez, uno de los fundadores de Ueno Bank, quien en la víspera fue trasladado junto a otros cinco directivos a cárceles para procesados.