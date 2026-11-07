Francia moviliza 70.000 agentes ante nuevo sábado de protestas

Las autoridades francesas desplegaron un dispositivo de 70.000 policías y gendarmes en todo el país para encarar la cuarta jornada consecutiva de protestas de fin de semana. El foco de tensión principal se concentra en París, donde diversos sectores intentan aproximarse a las sedes de gobierno a pesar de las restricciones vigentes.

Las movilizaciones de este sábado ocurren poco después de la jornada sindical masiva registrada el jueves en protesta por el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios públicos.

Asimismo se producen a escasas horas de las reuniones convocadas por el primer ministro Sébastien Lecornu con la patronal, las centrales sindicales y los grupos estudiantiles.

En la capital francesa las organizaciones de trabajadores y de estudiantes convocaron una marcha autorizada entre las plazas de la República y de la Nación. En contraste, la concentración llamada por los chalecos amarillos en la plaza de la Concordia fue rechazada por la Prefectura de Policía, lo que derivó en llamamientos a la desobediencia civil por parte de los voceros del movimiento.

Ante el escenario de posibles disturbios el ministro del Interior Laurent Nuñez ratificó el esquema de custodia previo con el objetivo de resguardar zonas comerciales e impedir saqueos o manifestaciones espontáneas violentas.

En paralelo el Ejecutivo busca atenuar el conflicto mediante las mesas de diálogo programadas en la sede de Gobierno para discutir demandas salariales y reformas al sistema educativo universitario de cara a los próximos años.