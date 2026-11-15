PARIS (France), 14/11/2026.- Protesters take part in a demonstration against rising living costs and cuts to public services in Paris, France, 14 November 2026. The weekend's protests are expected to bring together Yellow Vest (Gilets Jaunes) activists, high school and university students, trade unions and other groups protesting over fuel prices and deteriorating public services. (Protestas, Francia) EFE/EPA/MOHAMMED BADRA
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Francia prohíbe la venta de artefactos pirotécnicos hasta el 27 de noviembre

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El Gobierno francés ha prohibido hasta el próximo 27 de noviembre la venta y utilización de artefactos pirotécnicos en todo el país ante la multiplicación de los incidentes violentos en las protestas y los bloqueos en centros educativos que se suceden en Francia desde mediados de septiembre.

La prohibición llega después de que estos dispositivos se hayan utilizado en varias protestas contra las fuerzas del orden y en incidentes registrados en las inmediaciones y el interior de centros escolares. Se trata de artefactos que lanzan proyectiles pirotécnicos y cuya utilización en la vía pública ya estaba prohibida, destaca EFE.

La medida, recogida en un decreto publicado este domingo en el Diario Oficial, afecta tanto a los artefactos pirotécnicos como a los artículos de fuegos artificiales y contempla excepciones para los profesionales autorizados y las administraciones públicas.

Las movilizaciones de ayer, quinto sábado consecutivo de protestas en Francia, transcurrieron en términos generales de forma relativamente tranquila, aunque se registraron incidentes en varias ciudades, entre ellas Marsella, Grenoble, Lyon y Burdeos.

El balance oficial del Ministerio del Interior recoge 219 detenciones y diez policías con heridas leves. Las protestas reunieron a 106.000 personas en todo el país, según el Gobierno, y a 200.000, según los organizadores. EFE

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