El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) para abordar el ataque masivo ejecutado por Rusia contra Kiev, una ofensiva que dejó víctimas civiles y causó daños materiales en las embajadas de Austria y Países Bajos.

El jefe de la diplomacia francesa informó mediante un mensaje difundido en la red social X que formalizó la petición ante el organismo multilateral tras condenar con la mayor firmeza los recientes bombardeos.

Durante su pronunciamiento, el funcionario expresó la solidaridad del Gobierno de París con el pueblo ucraniano y con las autoridades de Austria y Países Bajos, cuyas sedes diplomáticas en la capital sufrieron afectaciones directas durante la incursión aérea.

Asimismo, el canciller Barrot advirtió que Moscú deberá rendir cuentas ante la comunidad internacional y sostuvo que las acciones militares constituyen crímenes que no quedarán sin respuesta.

El representante francés aseguró que su país mantendrá la presión diplomática sobre el presidente ruso, Vladímir Putin, al recalcar que ningún mandatario se encuentra por encima de las normas del derecho internacional.

En el terreno, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, confirmó el fallecimiento de tres trabajadores pertenecientes a la empresa municipal de abastecimiento de agua y saneamiento, quienes perdieron la vida durante un impacto dirigido contra las instalaciones de la compañía.

Como consecuencia de las averías registradas en la red energética por las explosiones, amplios sectores de la capital ucraniana quedaron privados del suministro de agua corriente.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció que las fuerzas rusas emplearon misiles equipados con ojivas de racimo en la ofensiva desplegada durante la madrugada contra infraestructuras energéticas y diversos objetivos en varias regiones del territorio nacional.

El mandatario señaló además que los ataques se ejecutaron de manera reiterada sobre los mismos puntos con intervalos de apenas 20 o 30 minutos, una maniobra que obstaculizó el despliegue de los equipos de rescate y provocó bajas entre los operarios que atendían las emergencias tras las primeras detonaciones.