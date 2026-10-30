Frenan nuevo intento de Trump de apartar 20.000 votos por correo en California

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó este viernes un nuevo intento de la administración de Donald Trump para que fueran apartados en California hasta 20.000 posibles votos emitidos por personas que, según alega, no deberían sufragar por no ser ciudadanas estadounidenses.

Esta es la segunda ocasión en que el Gobierno de EEUU es derrotado en una semana en medio de su disputa electoral contra California.

La decisión fue tomada en una votación de dos a uno, denegando la solicitud de emergencia del Departamento de Justicia para suspender la resolución de un juez federal, quien el pasado miércoles rechazó la petición de apartar más de 20.000 votos por correo en California con el objetivo de verificar su ciudadanía.

El panel de los tres jueces citó la cláusula de la Constitución estadounidense que otorga a los estados el control sobre los procedimientos electorales. «Si los Estados Unidos consideran que son necesarios procedimientos distintos para los votos por correo, creemos que deberían presentar esa sugerencia ante el Congreso, no ante los tribunales», explicaron en su dictamen.

La administración Trump acudió al tribunal de apelaciones luego de que el juez David Carter, del Distrito Central de California, consideró que la solicitud del Departamento de Justicia vulneraba la autonomía del estado para organizar sus propios comicios, poniendo en riesgo el derecho al voto de ciudadanos estadounidenses.

El magistrado también advirtió que la medida podría privar de un derecho fundamental a miles de electores sobre la base de acusaciones inciertas y datos susceptibles de contener errores.

Esta disputa ocurre cuando el voto anticipado está en marcha. Las autoridades de California indicaron que separar las papeletas identificadas sería difícil, ya que los votos se desvinculan de los sobres con los datos de los electores durante el procesamiento, lo que provocaría retrasos e incertidumbre en el recuento.

El próximo 3 de noviembre se celebrarán las elecciones de mitad de mandato, en las que el pueblo estadounidense escogerá a los 435 miembros de la Cámara de Representantes para un período de dos años y a 35 de los 100 escaños que conforman el Senado para un período de seis años.

Asimismo, se elegirá a los gobernadores de 36 estados, autoridades locales y se someterán a votación 145 medidas y propuestas ciudadanas en 39 estados.