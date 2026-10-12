Ciudades como Khan Younis han sido devastadas. Foto: Al Mayadeen
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Gaza: cinco nuevos mártires y 18 heridos tras agresión israelí

Según datos sanitarios emitidos en Gaza, el total de fallecidos desde octubre de 2023 ya asciende a 74.382 mártires

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El Ministerio de Salud palestino de Gaza anunció este lunes la llegada de cinco mártires (de ellos dos fallecidos a causa de sus heridas) y 18 heridos a los hospitales de la Franja durante las últimas 24 horas.

La cartera informó en el reporte estadístico diario del número de mártires y heridos a causa de la continua agresión israelí contra la Franja, que desde el «alto el fuego» el 11 de octubre de 2025 hasta la fecha, el total de mártires asciende a mil 493, mientras las lesiones alcanzan las  cinco mil 299.

También indicó que el total de cuerpos rescatados de los escombros llegó a 836 mártires.

Con esto, el balance acumulado de la agresión israelí continua contra la Franja de Gaza se eleva a 74 mil 382 mártires y 175 mil 416 heridos.

De ese modo, las agresiones israelíes contra la Franja continúan, incluyendo bombardeos de artillería, ataques aéreos con aviones de combate y drones, y la apertura de fuego contra los palestinos con ametralladoras, a pesar del «acuerdo de alto el fuego».

Lo anterior provoca la caída de numerosos mártires y heridos casi a diario.

FUENTEAl Mayadeen

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