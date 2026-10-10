Gaza registra mil 481 mártires desde el alto al fuego

El Ministerio de Salud palestino en Gaza informó este sábado que mil 481 personas han caído mártires como consecuencia de los ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto al fuego, el 11 de octubre de 2025, mientras otras cinco mil 254 resultaron heridas.

Según el informe estadístico diario, durante las últimas 48 horas llegaron a los hospitales de la Franja diez mártires y 65 heridos; las autoridades sanitarias también contabilizaron 836 cuerpos recuperados desde el anuncio de la tregua.

Con estas cifras, el balance acumulado desde el inicio de la agresión israelí, el 7 de octubre de 2023, ascendió a 74 mil 370 mártires y 175 mil 371 heridos.

Pese al acuerdo de alto al fuego, las fuerzas israelíes mantienen los bombardeos de artillería, ataques aéreos con aviones de combate y drones, así como disparos con armas automáticas contra palestinos en diferentes zonas del enclave.