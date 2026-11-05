Gobierno francés volverá a desplegar 70.000 agentes este jueves ante huelga general

El ministro de Interior de Francia, Laurent Nuñez, informó que volverán a desplegar a 70.000 agentes ante la jornada de huelga general convocada para este jueves ante un «riesgo» de que ocurran actos violentos.

En una conferencia de prensa, el funcionario declaró que los servicios de inteligencia han detectado que «hay movimientos» que prevén supuestamente participar en las manifestaciones sindicales para «hacerlas degenerar con grupos violentos para atacar comercios».

Al hacer referencia a los dispositivos de seguridad de los dos últimos sábados, indicó que «nadie entendería» que no se repitiera el despliegue policial para reducir incidentes como los del pasado 17 de octubre, cuando 3.000 comercios fueron saqueados y vandalizados.

«Estamos decididos a mantener el orden público como lo hicimos en los dos últimos sábados. La de mañana es una jornada importante para los sindicatos y tiene que desarrollarse con calma. Si no es el caso, actuaremos con contundencia», advirtió.

Según el ministro, las amenazas para la jornada de huelga son: enfrentamientos con la policía, manifestaciones descontroladas y ataques a comercios y edificios públicos.

Para este jueves se prevé una jornada de huelga general de las centrales obreras, quienes demandan mejoras en el poder adquisitivo ante la inflación, incremento salarial y en defensa de los servicios públicos ante los recortes que impulsa el Ejecutivo.

Asimismo, se espera que los estudiantes franceses se sumen a las actividades. De acuerdo con lo anunciado por la Unión Nacional de Estudiantes de Francia (Unef), realizarán una masiva movilización en las calles.