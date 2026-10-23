Gobierno italiano aprueba pagar inmediatamente ayudas a transportistas en huelga

El Gobierno de Italia aprobó este jueves un decreto para liberar de forma inmediata las ayudas al sector transporte y agrícola ante el encarecimiento del combustible, con el objetivo de que termine la huelga de camioneros.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, informó que «en estas horas hemos firmado un acuerdo con las asociaciones del transporte (…) No se trata de promesas, sino de recursos que ya están llegando al sector».

A través de un video, destacó que el Ministerio de Transportes «ya ha empezado a pagar» las ayudas por valor de unos 540 millones de euros.

Durante una reunión realizada en esta jornada por el Consejo de Ministros, se aprobó el decreto-ley, al que se recurre en situaciones excepcionales, con «Disposiciones urgentes y medidas de apoyo a los sectores del transporte de mercancías por carretera, la agricultura y la pesca».

El acuerdo con las asociaciones de transportistas fue cerrado por el vice primer ministro y ministro de Transportes, Matteo Salvini, precisó la funcionaria e indicó que las empresas recibirán en los próximos días «un anticipo del crédito fiscal por el gasóleo correspondiente al período de marzo a agosto de 2026», un importe que será cubierto por el Ejecutivo.

También anunció que los controles para este tipo de ayudas, destinadas a casi 32.000 compañías italianas, se llevarán a cabo posteriormente. «Las comprobaciones se realizarán después porque quienes trabajan no pueden permanecer detenidos a la espera de la burocracia», dijo.

Meloni acotó que a partir de noviembre próximo se financiarán ayudas atrasadas a transportistas, y que a los 434 millones ya asignados se añadirán otros 106 millones.

La acción del Gobierno de Meloni llega tras siete días de la huelga de transportistas en rechazo al encarecimiento del combustible que ha provocado cortes en las carreteras.

Asimismo, se reportó desabastecimiento en las tiendas, sobre todo en las regiones del sur del país, por ser más dependientes del comercio rodado debido a la falta de infraestructuras ferroviarias.