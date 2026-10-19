Gobierno italiano prepara decreto con nuevas medidas de orden público

El Gobierno de la primera ministra de Italia, la ultraderechista Giorgia Meloni, estaría preparando un decreto ley con nuevas medidas en materia de orden público tras los disturbios registrados en ciudades como Milán, al norte del país.

Según fuentes gubernamentales citadas por el medio La voce d’Italia, Meloni está evaluando nuevas acciones de prevención y represión, con posibles controles de carretera, como respuesta estatal firme ante los disturbios de los últimos días en varias ciudades italianas.

La funcionaria sostuvo una reunión de aproximadamente una hora y media con el vice primer ministro, Matteo Salvini; el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani; el ministro del Interior, Matteo Piantedosi; el ministro de Defensa, Guido Crosetto; el ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida; así como con los jefes de los cuerpos de seguridad y de los servicios de inteligencia.

Analizaron distintas medidas propuestas por los cuerpos de policía para reforzar las labores de prevención de este tipo de actos. En la víspera, algunas protestas por el encarecimiento de la vida se convirtieron en disturbios y saqueos en el centro de ciudades como Turín, Bolonia o Milán.

Pese a que las oficinas legislativas están analizando varias soluciones técnicas para fortalecer las herramientas de las fuerzas del orden, algunas ya incluidas en un proyecto de ley de seguridad que se debate en el Senado, el Gobierno considera adelantar su entrada en vigor mediante un decreto ley.

Además, se debaten acciones relativas a los controles de carretera y nuevas disposiciones sobre menores implicados en actos de violencia. De acuerdo con lo anunciado por Meloni, está estudiando nuevas medidas contra quienes, en su opinión, se aprovechan de las manifestaciones legítimas para provocar violencia y desorden.

Despliegue de 500 militares más en Milán

Por su parte, el también ministro de Infraestructuras, Salvini, anunció en sus redes sociales que prevén desplegar «500 militares más para defender» Milán.

Dalle parole ai fatti! ✅ pic.twitter.com/eAZVJjzzEx — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 19, 2026

A su vez, el presidente de Italia, Sergio Mattarella, manifestó su «plena» solidaridad con las fuerzas del orden y con los agentes heridos. También exigió que se mantenga vigilancia sobre estos focos de violencia surgidos de «manera inesperada».

«Es necesario un análisis inteligente y profundo y establecer una vigilancia capaz de afrontar actos de violencia que parecen estallar de manera inesperada y que proceden de actores hasta ahora desconocidos», declaró en la Asamblea Anual de las Provincias de Italia en la ciudad de Imperia.

Italia se sumó formalmente a la creciente ola de protestas que sacude a Europa, después de que miles de manifestantes se enfrentaran a las fuerzas de seguridad y los colectivos organizadores anunciaran la convocatoria a una huelga general.

Los manifestantes han expresado su descontento por el constante aumento en el costo de la vida, los salarios deprimidos y la degradación de los servicios públicos. La mayor escalada se vivió en Milán, donde la juventud lideró intensas jornadas de movilización ciudadana.

Sin embargo, las protestas derivaron en violentos choques con la policía, luego de que diversos grupos lanzaran piedras, petardos y mobiliario urbano contra las líneas de contención. Ante esta situación, los cuerpos de seguridad respondieron desplegando cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.