Inician investigación a refinería en Chile por contaminación ambiental

Los Ministerios de Hacienda y Energía de Chile demandaron a la Empresa Nacional de Petróleo (Enap) cooperación inmediata en las investigaciones por emisiones excesivas de azufre en la refinería Aconcagua, ubicada en Valparaíso.

Las autoridades calificaron de inaceptable la manipulación intencionada de reportes técnicos e infracciones a las normas de protección ambiental en la planta. Ambas carteras enfatizaron la obligación corporativa de respetar la legislación vigente, suministrar datos certeros y actuar con absoluta transparencia.

La petrolera estatal enfrenta el compromiso de esclarecer las irregularidades e identificar a los responsables ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). El ente fiscalizador formuló cuatro cargos contra la instalación, con dos de ellos tipificados como muy graves. Las imputaciones principales señalan el incumplimiento de la meta obligatoria del 98 por ciento en la recuperación de dióxido de azufre durante el procesamiento de hidrocarburos.

Ocultamiento de emisiones y denuncias por ruido

La investigación detectó sobrepasos sistemáticos en los límites anuales permitidos de contaminación, fijados en mil 145 toneladas. La planta omitió deliberadamente en sus balances oficiales la quema de gases en antorchas, una de las principales fuentes generadoras de emisiones del complejo.

La SMA calculó que la refinería liberó mil 277 toneladas al entorno en 2023 y mil 168 en 2024, registros que superan con frecuencia las cifras entregadas a la autoridad.

El expediente incluye faltas por no validar el sistema de monitoreo continuo de emisiones contaminantes y por sobrepasar los niveles de ruido autorizados durante el horario nocturno. De comprobarse la totalidad de las infracciones, la empresa estatal arriesga sanciones económicas que alcanzan los 19 millones de dólares.