Irán detiene a miembros de una célula terrorista en el sur del país

Las fuerzas de seguridad iraníes detuvieron a tres integrantes del grupo terrorista Jaish al-Adl durante una operación conjunta realizada en la ciudad de Chabahar y la localidad de Darjas, perteneciente a Dashtiari, en la provincia de Sistán y Baluchistán, al sureste de Irán, reseñó Al Mayadeen.

En la operación participaron la Dirección de Seguridad de Chabahar, efectivos del cuartel Shahid Fouladi y fuerzas de la Guardia Revolucionaria desplegadas en la ciudad.

Durante las acciones, las autoridades localizaron un escondite de la célula en la zona de Osman Abad, donde incautaron armas y municiones, entre ellas un fusil M4, dos fusiles Kaláshnikov y munición para fusiles M16.

Según la información difundida, los detenidos habían recibido instrucciones para ejecutar ataques contra puestos de control en las zonas de Bahu Kalat y Sharghwaz.

Las detenciones ocurren en el contexto de las operaciones de seguridad desarrolladas por Irán contra grupos armados y células terroristas, a los que Teherán vincula con el respaldo del Mossad y Estados Unidos.