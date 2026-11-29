Dos trabajadores de Médicos Sin Fronteras (MSF), ambos vigilantes de seguridad de una de sus clínicas en la Franja de Gaza, murieron anoche en un ataque israelí, según denunció la organización humanitaria y confirmó el Ejército este sábado.

“Estamos devastados e indignados por la muerte de dos de nuestros compañeros, ambos vigilantes, en un ataque israelí contra una de nuestras clínicas en Gaza esta noche. Se trata de un ataque directo contra MSF, lo que eleva a 17 el número total de compañeros de MSF fallecidos en Gaza”, denunció la organización a través de un mensaje compartido en sus redes.

La ONG aseguró que sus instalaciones, adyacentes a las del hospital Al Shifa de ciudad de Gaza, estaban claramente señalizadas con los logotipos de MSF y que su ubicación había sido comunicada al Ejército israelí. “Exigimos que se rindan cuentas”, agregó MSF, que ofreció sus condolencias a las familias de los trabajadores fallecidos. Por su parte, el Ejército israelí confirmó el ataque en un comunicado y asegura que eran miembros de Hamás.