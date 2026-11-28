La violencia desatada por los colonos, que ha ido en aumento, los puntos de control itinerantes impuestos por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la falta de recursos financieros para pagar a docentes, las detenciones de algunos de ellos, se han convertido en muestras de cómo el régimen del primer ministro Benjamín Netanyahu está tratando de aniquilar el sistema educativo en la Cisjordania ocupada.

Si a esto se añaden los asesinatos como el del subsecretario del Ministerio de Educación y Educación Superior de Gaza el jueves, así como la demolición de gran parte de las infraestructuras vinculadas al sector, la situación se agrava todavía más en los Territorios Palestinos Ocupados.

Según datos del clúster de educación conformado por la Unicef y un consorcio de 77 organizaciones internacionales y palestinas, los incidentes relacionados con ese ámbito experimentaron un incremento interanual de 99% entre julio y septiembre de este 2026.

En Cisjordania se han registrado 134 restricciones de acceso a alumnos palestinos por las FDI y 31 episodios de violencia de los colonos en tres meses, con 149 escuelas afectadas (119% más interanual y 26.475 estudiantes y 1.512 trabajadores del sector perjudicados.

El jueves, decenas de alumnas de una escuela realizaron una vigilia silenciosa dentro y fuera de su carpa educativa, como una forma de condenar el asesinato del viceministro de Educación, doctor Khaled Abu Nadal, por los israelíes.