Jeffries será el primer negro en presidir Cámara de Representantes

El líder demócrata Hakeem Jeffries podrá convertirse a partir del 3 de enero, cuando se realice la votación respectiva entre sus colegas, en el primer presidente negro de la Cámara de Representantes, después de que su partido tomara por amplia mayoría el control de la misma.

Jeffries, de 56 años, nacido en Brooklyn, duramente atacado por Donald Trump durante la campaña, si es postulado y electo, tal y como se espera, se convertirá en el segundo en la línea de la sucesión presidencial, en el único puesto de liderazgo en el Congreso exigido por la Constitución de EEUU.

“Este no es un momento partidista, es un momento patriótico”, expresó, subrayando que su tolda entiende que la elección del martes mostró que “el pueblo estadounidense clama por un cambio transformador”.

Los comicios, entre otros hitos, dejaron al primer senador musulmán de la historia de ese país, Abdul-El Sayed, electo por Michigan, de origen egipcio, muy crítico por la guerra contra Irán y el apoyo a Israel en su agresión contra Palestina.

Además, Peggy Flanagan, de Minnesota, es la primera mujer indígena estadounidense que estará en la Cámara Alta, mientras que la también demócrata Deb Haaland será igualmente la primera de esa raza en gobernar un estado, el de Nuevo México, y Keisha Lance Bottoms, en Georgia, se convertirá en la primera negra gobernadora.