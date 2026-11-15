La ruta oscura de los ahorros desaparecidos

La destitución del hasta el viernes 6 de este mes presidente de Paraguay, Santiago Peña, luego de la profunda crisis financiera y política que todavía estremece a ese país debido a la quiebra del Ueno Bank, una entidad que recibió multimillonarios recursos provenientes de instituciones públicas durante la gestión del ahora exmandatario, a quien incluso se le ha vinculado directamente con la misma, ha pasado a engrosar el largo historial de casos similares que han sacudido a América Latina desde hace décadas.

En el caso de la nación guaraní, cerca de 3 millones de clientes (45% de la población) vieron afectados sus ahorros debido a la intervención por el Banco Central de Paraguay (BCP) de la empresa, en la cual estaban depositados, entre otros, más de 516 millones de dólares del Instituto de Previsión Social de ese país, distribuidos en más de 334 millones del Fondo de Jubilaciones y alrededor de 157 millones de Fondos Operativos.

El escándalo se había destapado en octubre, cuando una investigación periodística develó que Peña había colocado al frente del Banco Central a Carlos Cavallo, un exdirectivo de la citada entidad financiera, mientras que Ueno Holding Saeca, una firma vinculada al Ueno Bank, había pagado al menos hasta marzo de este año unos 5 millones de dólares a una empresa en la que el hoy expresidente figura como uno de sus accionistas.

Este es uno de numerosos casos de este tipo en nuestra región, aunque hay un par con mayor repercusión.

Chile. Uno de los principales casos relacionados es el de la gran crisis bancaria chilena, entre 1982 y 1983, cuando los principales conglomerados financieros, conocidos popularmente como los grupos “piratas”, comenzaron a utilizar los dineros de los ahorristas para financiar masivamente y sin garantías reales a empresas de sus mismos grupos económicos, tales como compañías inmobiliarias, de seguros, industrias o comercios.

Esto llevó a que, al contraerse la economía internacional, aumentando dramáticamente las tasas de interés, colapsara el modelo artificial del tipo de cambio, las empresas que recibieron créditos no pudieran pagar y los bancos perdieran su solvencia.

La dictadura de Augusto Pinochet, que hasta entonces defendía la tesis del libre mercado, se vio obligada a intervenir masivamente con el Banco Central, liquidando a un grupo de instituciones financieras como el Banco de Chile y el Banco de Santiago, entre otras, con los programas llamados de “compra de cartera riesgosa”, adquiriendo de estos sus deudas impagables para darles liquidez real, en un rescate que costó entre 30% y 41% del Producto Interno Bruto (PIB) de ese país, convirtiéndolo en uno de los más caros de la historia económica mundial.

El “corralito”. En Argentina tuvo lugar quizás el más emblemático en la historia de nuestra región, cuando el presidente de ese país, Fernando de la Rúa, y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, ante una gigantesca fuga de capitales y una corrida bancaria que amenazaba con acabar con lo que restaba de la Ley de Convertibilidad (1 peso argentino igual a 1 dólar), mediante un decreto del 3 de diciembre de 2001, prohibieron la libre disposición y entrega en efectivo de los depósitos, limitándolos a apenas 250 pesos semanales por cuenta, inmovilizando así decenas de miles de millones de dólares.

La medida, conocida como “el corralito”, afectó a millones de personas y paralizó la economía argentina, con su mayor parte del sistema financiero bloqueado, generando numerosas protestas al grito de “Que se vayan todos”, desatando una feroz represión que dejó decenas de muertos y provocó la caída de de la Rúa, que terminó sustituido por Eduardo Duhalde, quien terminó con ese esquema cambiario.

El desastre del Banco Latino conmocionó a Venezuela

La mayor catástrofe financiera en la historia de nuestro país se produjo en 1994, con el desplome del Banco Latino, para entonces el segundo de mayor importancia, debido a una expansión desmedida, concentración de créditos cruzados entre empresas del mismo conglomerado y una masiva retirada de fondos.

En esta entidad se concentraban las cuentas de cientos de miles de personas, pero su derrumbe arrastró adicionalmente a más de la mitad del sistema financiero venezolano, incluyendo, entre otros bancos, el Venezuela, el Consolidado y el Progreso, afectando en su conjunto a más de dos millones de impositores y ahorristas.

Fue intervenido a puertas cerradas por el presidente Rafael Caldera, que dejó congelados más de 400.000 millones de bolívares de la época. El mandatario, que ya había otorgado auxilios financieros al Latino, hizo lo propio con el resto del sector bancario, entregándoles más de 1 billón de bolívares de entonces, creando desajuste en las finanzas públicas y disparando la inflación. Los directivos del banco, encabezados por Gustavo Gómez López, huyeron del país, refugiándose la mayoría en Estados Unidos, especialmente en Florida, y en países europeos, en medio de una impunidad que avivó el ya creciente descontento social.

El “criptogate” de Javier Milei con el token $LIBRA

l presidente de extrema derecha de Argentina, Javier Milei, también se vio envuelto en un escándalo financiero al promover el token Libra en su cuenta en X el 14 de febrero de 2025, con un enlace e información sobre este criptoactivo, que de inmediato registró un salto exponencial, pasando en cuestiones de segundos de centavo a casi cinco dólares.

Sin embargo, en apenas un par de horas, luego de haber llegado a su pico, su precio se derrumbó abruptamente, en un patrón que, según los analistas técnicos y las investigaciones posteriores, es típico de manipulación de mercado y esquema de defraudación conocido como rug pull (retirada repentina de liquidez), con un grupo reducido de carteras digitales haciendo compras milimétricas poco antes de la publicación del “tuit” presidencial, para luego acabar con esa liquidez, dejando atrapados a más de 40.000 inversores minoristas, que sufrieron en conjunto pérdidas estimadas en miles de millones, al desplomarse su valor luego del frenesí inicial.

El escándalo, que involucró al propio Milei y su hermana Karina, escaló al terreno judicial, llegando incluso hasta tribunales de Estados Unidos, bajo sospecha de sobornos para conseguir el espaldarazo institucional. Sin embargo, nada pasó en esas instancias.