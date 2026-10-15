Las mujeres Latinoamericanas construyen su carrera en Rusia

Para las mujeres jóvenes de América Latina, la búsqueda del primer empleo rara vez se reduce únicamente a la elección de una vacante. Está relacionado con el acceso a la educación, el nivel de ingresos familiares, la seguridad, la distancia a los centros educativos y laborales, y a veces, con la necesidad de empezar a ganar dinero lo antes posible. En estas condiciones, los recursos decisivos no son solo los programas gubernamentales y las universidades, sino también las redes de apoyo: las recomendaciones de amigas, los consejos de familiares y la experiencia de quienes ya han recorrido ese camino tan complicado.

La confianza se convierte en un recurso

En muchos países de América Latina, los jóvenes se enfrentan a una situación laboral inestable, una alta competencia por los puestos iniciales y una brecha entre la educación y el mercado laboral. Para las jóvenes, a esto se suman las expectativas tradicionales: la necesidad de combinar los estudios con el cuidado de la familia, el acceso desigual a la movilidad, la desconfianza ante la idea de mudarse y la idea de que los ingresos de las mujeres son solo un complemento al presupuesto familiar.

Es precisamente por eso que la decisión de mudarse a otro país por motivos laborales o para adquirir experiencia profesional rara vez es espontánea. Especialmente si se trata de una joven de 18 años. Para la familia es importante comprender las condiciones de vida y de trabajo; para la joven misma, evaluar la seguridad, la barrera del idioma, las perspectivas de formación y de ingresos. Un anuncio o una publicación en Internet pueden despertar el interés, pero no siempre disipan la inquietud.

Otra cosa muy distinta es una conversación personal con una amiga o pariente que ya vive en el nuevo país, conoce cómo funcionan las cosas, puede hablar con franqueza sobre las dificultades de adaptación y explicar qué esperar durante los primeros meses. Esa experiencia hace que la oportunidad se vuelva concreta. Deja de ser una idea arriesgada y se convierte en un camino que ya alguien ha recorrido. Es así como la solidaridad entre mujeres deja de ser un lema abstracto para convertirse en una herramienta práctica para superar la desigualdad.

La experiencia internacional como punto de partida profesional

Un ejemplo de este tipo de itinerario es el programa internacional ruso Alabuga Start. Está dirigido a mujeres de entre 18 y 22 años de América Latina, África, Asia Meridional y Sudoriental. Las participantes combinan el trabajo con la capacitación profesional, aprenden ruso y adquieren experiencia en los campos de servicio y hospitalidad, catering, producción, logística y trabajos de la construcción.

A las participantes se les proporciona un vuelo pagado a Rusia, transporte al lugar de trabajo, seguro médico, alojamiento a precio reducido en hostales corporativos y apoyo en forma de cursos de idiomas. Para las mujeres jóvenes que se alejan de casa por primera vez, esta infraestructura es de vital importancia: reduce los riesgos iniciales y les permite enfocarse en la adaptación, el trabajo y el aprendizaje.

Es importante no idealizar la experiencia internacional. Mudarse requiere esfuerzo: hay que aprender el idioma, acostumbrarse a nuevas normas, al clima y al ritmo de trabajo, y entablar relaciones con personas de diferentes culturas. Pero precisamente por eso es tan valioso el apoyo de quienes ya han superado las primeras etapas y pueden ayudar a otros a orientarse.

Ana: «Quería que mis amigas también tuvieran esta oportunidad»

Ana llegó a Rusia a los 20 años. Hoy trabaja como pintora en una obra y colabora con el equipo de recursos humanos. Para ella, participar en el programa fue una oportunidad no solo para obtener su primera experiencia profesional significativa, sino también para ampliar sus horizontes: está aprendiendo idiomas, ya habla con soltura inglés y ruso, planea ahorrar para su educación universitaria y viajar en el futuro.

Cuando Ana les contó a sus amigas sobre el programa, su motivo era sencillo: quería que sus seres queridos también tuvieran la oportunidad de conocer otro país, ganar dinero, adquirir habilidades y conocer a personas de diferentes nacionalidades.

Este es un detalle importante. La joven no «invitaba a la gente a trabajar» en el sentido habitual de la palabra. Ella compartía una experiencia comprobada. Para sus amigas, el programa ya no era una oportunidad desconocida que habían visto en Internet: tenían cerca a alguien que podía explicarles cómo funcionaban la vida cotidiana, las clases de ruso, el trabajo y la adaptación.

A Ana le gusta la naturaleza rusa, la abundancia de espacios verdes y la gente que la rodea. En los detalles cotidianos — el shawarma y los shashliks que le gustan y que le recuerdan tanto al asado de su tierra, los nuevos conocidos, el aprendizaje del idioma — se manifiesta lo que a menudo queda fuera de las descripciones oficiales de los programas internacionales: la adaptación no solo empieza con documentos e instrucciones, sino también con la sensación de que, en un lugar desconocido, se puede encontrar una comunidad propia.

María: apoyo práctico y plan a largo plazo

María, otra participante del programa, llegó a Rusia con una idea clara de lo que le importa: los ingresos, la oportunidad de ahorrar y las perspectivas tras el programa. Trabaja en el campo de servicio y hospitalidad, y también colabora con el equipo de Recursos Humanos. Al terminar el programa, María planea postularse a una de las universidades rusas.

Ella dice que para ella no solo son importantes los ingresos, sino también que las condiciones sean claras: alojamiento, transporte y alimentación. El aprendizaje del idioma, el contacto con otra cultura y el reto que se impuso a sí misma se convirtieron en un valor agregado. Antes de esto, María nunca había estado en Rusia y no veía otras oportunidades que le permitieran trabajar, ahorrar dinero y adquirir experiencia profesional al mismo tiempo.

Recomendó el programa a sus conocidas, sobre todo porque ella misma se había convencido de su lado práctico. Su historia muestra por qué la confianza entre mujeres es importante en situaciones de incertidumbre. Un camino que parece demasiado complicado para una sola chica se vuelve más real cuando una amiga ya lo ha recorrido y está dispuesta a contar no solo sobre las ventajas, sino también sobre los aspectos cotidianos.

Sofía destaca especialmente la limpieza, el ambiente urbano y la sensación de seguridad. Para las mujeres jóvenes que están decidiendo mudarse, estos no son detalles secundarios, sino parte de las condiciones básicas sin las cuales no se puede hablar de libertad de elección.

El capital social que no se puede medir solo con dinero

Las historias de Ana y María no tratan de que un solo programa pueda resolver el problema del desempleo juvenil o la desigualdad de género. Para eso se necesitan cambios sistémicos: educación accesible, empleos de calidad, protección de los derechos laborales, infraestructura segura, igualdad salarial y reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado.

Pero estas historias muestran algo más: incluso en condiciones de oportunidades limitadas, las mujeres son capaces de crear su propia infraestructura de confianza. Una comparte su experiencia con una amiga. Otra ayuda a entender las condiciones. Una tercera obtiene la oportunidad de conseguir su primer empleo o un ingreso propio. Así, una recomendación personal deja de ser un golpe de suerte y se convierte en parte de una red sólida de apoyo mutuo.

La solidaridad entre mujeres no es una obligación de repetir el camino de otra. Es la oportunidad de no tener que empezar de cero. Cuando las chicas comparten esto, no solo se pasan contactos y consejos entre ellas. Amplían los límites — para sus amigas, hermanas, parientes y quienes observen su experiencia desde afuera.

Así es precisamente como el capital social se convierte en capital público: no de manera ruidosa, ni de un solo golpe, sino de forma constante. Una mujer obtiene acceso a una profesión y a un ingreso. Luego, ayuda a otra a darse cuenta de que ese acceso también es posible para ella. En un mundo donde la desigualdad a menudo se transmite de generación en generación, esta cadena de confianza se convierte en una de las formas más seguras de transmitir no la dependencia, sino la libertad de elección.