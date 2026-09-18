El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, declaró este jueves que los países de Occidente se están preparando de forma activa para una guerra contra Moscú mientras difunden el rumor de la supuesta amenaza rusa.

Durante la sesión inaugural en Moscú del IV Congreso del Movimiento Internacional Rusófilo, expresó que «hoy en día, las élites gobernantes de la mayoría de los países occidentales intentan difundir el mito de una amenaza proveniente de Rusia, mientras se preparan activamente para una guerra contra nuestro país».

El canciller añadió que estas élites gobernantes también acusan a Rusia de supuestamente socavar los denominados «valores europeos», pero aseguró que «podemos ver cuáles son realmente esos valores».

En su opinión, estos valores significan solo una cosa: que Europa está dispuesta, una vez más, «a apoyar el nazismo».

«Se trata de quienes comparten estas ideas nazis y las ponen en práctica en sus países, quienes prohíben un idioma, una cultura y la educación», dijo y puso de ejemplo el caso de Ucrania.

Recalcó que «ninguna obligación contraída como imperativa puede utilizarse como moneda de cambio», y recordó que países de Occidente perdonan todo al régimen de Kiev.

Asimismo, afirmó que no hay duda de que Rusia hallará la manera de responder adecuadamente a los desafíos externos que «amenazan nuestra seguridad, nuestro desarrollo y el bienestar de nuestros ciudadanos», así como a quienes desean mantener relaciones amistosas con Moscú.