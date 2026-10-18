León XIV agradece apoyo y afirma que retomará gradualmente su actividad

El papa León XIV reapareció este domingo después de haber sido operado por un adenocarcinoma pulmonar y agradeció por el apoyo recibido, afirmando que retomará de forma gradual su actividad.

Tras el rezo del Ángelus, el sumo pontífice se dirigió a más de 15.000 personas reunidas en la plaza de San Pedro y en la contigua plaza Pío XII.

«Una vez superada esta difícil etapa, como saben, retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones», expresó luego de ser dado de alta en la víspera del Policlínico Agostino Gemelli de Roma.

El obispo de Roma indicó que la reciente experiencia vivida le ha permitido sentirse «especialmente cerca de quienes padecen enfermedades y discapacidades».

«Gracias a todos y ¡buen domingo!», concluyó sus palabras desde la ventana de sus aposentos en el Palacio Apostólico vaticano, recibiendo la ovación de los miles de fieles.

En ese mismo lugar, hace una semana, León XIV anunció que debía someterse a una operación por un nódulo en el pulmón, intervención que se le practicó el pasado 13 de octubre en el Gemelli.

El diagnóstico luego de la cirugía fue que el sumo pontífice tenía un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, por lo que se le extirpó todo el lóbulo inferior del pulmón derecho.